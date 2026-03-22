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VIDEO. ¿Aló, Argentina? Chile se suma a Brasil como los únicos países en ganar la Copa Libertadores en todos sus formatos

El fútbol chileno sumó un importante hito continental con el triunfo de Santiago Wanderers este domingo.

Gonzalo Miranda

La Libertadores Sub 20 se viene a Chile

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Santiago Wanderers hizo historia, hasta por si acaso, para el fútbol chileno. El ‘decano’ del fútbol chileno se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20 por primera vez para nuestro país.

El conjunto ‘caturro’ venció en una emocionante definición a penales a Flamengo y se encargó de levantar el trofeo continental por primera vez en su historia.

Con el triunfo, Santiago Wanderers no solo entra en la historia grande del país, sino que además continental. Esto porque con el trofeo, Chile se transformó en el segundo país en ganar la Copa Libertadores en todos sus formatos.

Brasil era el único en consguirlo gracias a los títulos de Santos en el fútbol masculino, femenino y Sao Paulo en el Sub 20. Ahora, Chile se suma gracias a Colo Colo (masculino y femenino), y con el trofeo de este domingo del ‘decano’.

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