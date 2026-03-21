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FOTO. Municipalidad de Valparaíso instalará pantalla gigante para seguir la final de Santiago Wanderers en Libertadores Sub 20

Los ‘caturros’ enfrentarán a Flamengo en el duelo decisivo desde las 18:30 horas.

Gonzalo Miranda

Santiago Wanderers jugará la final de la Copa Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers jugará la final de la Copa Libertadores Sub 20

Este domingo por la tarde, Santiago Wanderers tiene una cita con la historia. El ‘decano’ de fútbol chileno desafiará a Flamengo por la gran final de la Copa Liebrtadores Sub 20 en Ecuador.

Desde las 18:30 horas, el conjunto chileno se verá las caras con los brasileños buscando consagrarse como el mejor equipo de la categoría en el continente, y el destino de los ‘caturros’, podrá ser seguido por todo Valparaíso.

Esto porque la Municipalidad del ‘puerto principal’ confirmó que instalarán una pantalla gigante en Plaza Victoria para seguir el destino del cuadro verde en Ecuador.

"El plantel masculino sub 20 enfrenta la final de la Copa Libertadores contra Flamengo y es por ello que la Municipalidad de Valparaíso instalará una pantalla gigante en Plaza Victoria para que todos y todas apoyemos al Decano en este importante partido“.

Agregan que "recuerda: mañana domingo desde las 18:30 horas. No lo olvides: es una fiesta familiar. Hagámonos cargo del cuidado y limpieza del espacio".

Recuerda que el compromiso lo podrás escuchar y seguir en vivo junto al equipo de ADN Deportes, así como lo podrás ver en TV por la señal abierta de CHV, además de las plataformas de DSports y Pluto TV.

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