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Fernando Ortiz y su preocupación por Arturo Vidal tras salir lesionado: “Ojalá no sea nada”

El volante del ‘popular’ tuvo que salir reemplazado por molestias físicas tras cometer el penal que significó el empate ‘pirata’.

Gonzalo Miranda

Fernando Ortiz y Arturo Vidal

Fernando Ortiz y Arturo Vidal

Este sábado por la tarde, Colo Colo lo pasó mal ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga y terminó firmando un empate que, perfectamente, pudo terminar en derrota.

“Sumamos esta copa para poder llegar a la primera posición y clasificar. Hay ciertas cosas que hay que seguir trabajando, tuvimos algunas cosas que tengo que analizar más profundo”, partió diciendo Fernando Ortiz.

El entrenador de Colo Colo conversó con TNT Sports tras el encuentro y se mostró contento por darle minutos a jugadores que no venían siendo titular en su equipo.

“Seguramente los chicos que entraron en puestos de jugadores que venian jugando lo hicieron de buena manera. Desde el banco vi situaciones que pudimos finiquitar de mejor forma”, agregó Ortiz.

En el cierre, comentó brevemente la situación de Arturo Vidal, quien tras cometer el penal que significó el empate del visitante, salió por molestias físicas: “ojalá que no sea nada”, cerró el adiestrador.

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