¿Qué tan lejano es el sueño de la casa propia? Acceder a una vivienda de forma individual cuesta hasta 3,6 sueldos mensuales

El sueño de la casa propia sigue siendo un anhelo para muchas personas, sin embargo la realidad económica puede ser un impedimento que obliga a aplazar o incluso descartar las pretensiones.

Así, más que un deseo, hoy también es visto como uno de los principales desafíos, sobre todo cuando se realizan cálculos para comprender las verdaderas implicancias financieras.

Un ejercicio realizado por Enlace Inmobiliario, usando el sueldo promedio informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (cerca de $897 mil pesos mensuales), evidencia la inversión que significa esta adquisición.

Según los datos, una persona necesitaría destinar alrededor de 22 años de ingresos para pagar una propiedad de UF 4.000, equivalente a cerca de $160 millones de pesos.

El cálculo considera un pie del 20%, equivalente a UF 800, junto con un crédito hipotecario por las UF 3.200 restantes a un plazo de 20 años y con una tasa referencial de 4,5%.

Bajo estas condiciones, el costo total del crédito alcanza aproximadamente UF 5.160, lo que, sumado al pie inicial, eleva el desembolso total de la vivienda a cerca de UF 5.960, unos $237 millones al valor actual de la UF.

Al comparar ese monto con el ingreso promedio mensual, el costo total equivale a cerca de 229 sueldos promedio. Esto significa que se requieren aproximadamente 3,6 sueldos promedio al mes para financiar una vivienda de ese presupuesto.

Hogares con más de un ingreso

Otro de los aspectos fundamentales en este tipo de compras que es apuntado por los especialistas es que, de acuerdo a las condiciones actuales del mercado, se ha empujado a que la compra de una vivienda dependa de hogares con más de un ingreso.

“En muchos casos, los niveles de ingreso necesarios para financiar una propiedad superan ampliamente el sueldo promedio, lo que lleva a que la compra se realice principalmente entre dos personas o a través de hogares con más de un ingreso”, explica José Ignacio Carter, gerente de Real Estate de BDO Chile.

Quienes buscan comprar una vivienda de forma individual deben enfrentar un mercado donde el valor de las propiedades ha aumentado a un ritmo mayor que el crecimiento de los ingresos promedio, lo cual ha ido ampliando la distancia entre los ingresos de las personas y el costo de adquirir una vivienda.

Arriendo como alternativa

En este complejo escenario, surge como una opción mucho más viable la posibilidad del arriendo, algo cada vez más común y preferido por la ciudadanía.

Hoy en día, es un porcentaje no menor el que prefiere arrendar en lugar de intentar acceder a una vivienda propi. Esto impulsado también porque muchos no cumplen con los requisitos que exige la banca.

“Existe una brecha entre el deseo de independencia habitacional y la capacidad real de financiar una vivienda de forma individual“, reflexoina Carter.

“Muchas personas aspiran a vivir solas, pero las condiciones actuales del mercado hacen que esa decisión sea más viable desde el arriendo que desde la compra”, concluyó.