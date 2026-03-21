;

VIDEO. “Ellos se manejan así...”: El duro descargo de Jorge Fossati contra Azul Azul por no llegar a la banca de la U

El adiestrador uruguayo aún no digiere que Manue Mayo se decantara finalmente por Fernando Gaog.

Gonzalo Miranda

“Ellos se manejan así...”: El duro descargo de Jorge Fossati contra Azul Azul por no llegar a la banca de la U

“Ellos se manejan así...”: El duro descargo de Jorge Fossati contra Azul Azul por no llegar a la banca de la U / Wagner Meier

Universidad de Chile tiene uno entrenador: Fernando Gago llegó el pasado viernes a tomar el puesto que dejó Francisco ‘Paqui’ Meneghini tras su rotundo francaso en el regreso al CDA.

El arribo del ex Boca Juniors tiene a todos contentos en La Cisterna, pero en Uruguay, hay uno que quedó más que molesto. Jorge Fossati, experimentado entrenador ‘charrúa’, estuvo entre los candidatos para asumir la banca universitaria.

Sin embargo, Manuel Mayo, director deportivo del cuadro laico, se decantó por Gago, situación que no dejó nada contento a Fossati: “primero vino esta llamada de unos empresarios argentinos. Y al otro día me llamó el gerente deportivo de la U. Tuvimos una charla; ellos se manejan así”, esgrimió.

En conversación con “Quiero fútbol” de la radio uruguaya Sport 890, agregó que “En 30 años que tengo como entrenador es la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista y no sentí empatía con la reunión, más allá de la persona. No me sentía cómodo“, agregó.

Insistió en que es un “orgullo que mi nombre siga estando en la cabeza de grandes instituciones. Se tergiversó públicamente el tema, poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije que no sé de dónde salieron. Pero si hablamos vos y yo, y de mí no sale, me parece que quedas (mal) vos”.

Cerró asegurando que “por otro lado, esa decepción de no poder ir una vez más al fútbol chileno, desde donde me han llamado muchas veces y siempre no pude ir”, finalizó Fossati.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad