“Ellos se manejan así...”: El duro descargo de Jorge Fossati contra Azul Azul por no llegar a la banca de la U / Wagner Meier

Universidad de Chile tiene uno entrenador: Fernando Gago llegó el pasado viernes a tomar el puesto que dejó Francisco ‘Paqui’ Meneghini tras su rotundo francaso en el regreso al CDA.

El arribo del ex Boca Juniors tiene a todos contentos en La Cisterna, pero en Uruguay, hay uno que quedó más que molesto. Jorge Fossati, experimentado entrenador ‘charrúa’, estuvo entre los candidatos para asumir la banca universitaria.

Sin embargo, Manuel Mayo, director deportivo del cuadro laico, se decantó por Gago, situación que no dejó nada contento a Fossati: “primero vino esta llamada de unos empresarios argentinos. Y al otro día me llamó el gerente deportivo de la U. Tuvimos una charla; ellos se manejan así”, esgrimió.

En conversación con “Quiero fútbol” de la radio uruguaya Sport 890, agregó que “En 30 años que tengo como entrenador es la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista y no sentí empatía con la reunión, más allá de la persona. No me sentía cómodo“, agregó.

Insistió en que es un “orgullo que mi nombre siga estando en la cabeza de grandes instituciones. Se tergiversó públicamente el tema, poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije que no sé de dónde salieron. Pero si hablamos vos y yo, y de mí no sale, me parece que quedas (mal) vos”.

Cerró asegurando que “por otro lado, esa decepción de no poder ir una vez más al fútbol chileno, desde donde me han llamado muchas veces y siempre no pude ir”, finalizó Fossati.