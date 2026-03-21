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Detienen a conductor que provocó choque en Maipú y huyó sin prestar ayuda

El responsable del accidente fue capturado horas más tarde gracias a una fotografía clave y al trabajo de Carabineros.

Verónica Villalobos

Detienen a conductor que provocó choque en Maipú y huyó sin prestar ayuda

Un conductor fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito y darse a la fuga en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió la madrugada del viernes 21 de marzo, cerca de las 05:30 horas, en la intersección de Camino Melipilla con Avenida Parque Central.

Según los antecedentes, un automóvil rojo se encontraba detenido respetando la luz roja del semáforo cuando fue impactado por una camioneta blanca cuyo conductor no habría respetado la señal de tránsito. Tras la colisión, el responsable abandonó el lugar sin prestar ayuda a los afectados.

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Producto del impacto, el copiloto del vehículo afectado resultó con lesiones de gravedad y debió ser trasladado a un centro asistencial por equipos de emergencia.

La detención se concretó durante la tarde del mismo día, luego de que el conductor afectado lograra capturar una fotografía del sujeto que huyó. Gracias a esta evidencia y al trabajo investigativo, Carabineros logró ubicar y detener al involucrado en menos de 24 horas.

De acuerdo con lo informado por el teniente Pedro Moreno, de la 52ª Comisaría Rinconada Maipú, el imputado será puesto a disposición de la justicia y pasará a control de detención.

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