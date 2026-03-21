Caligrafía similar y posible sobredosis: los nuevos hallazgos que apuntan a eventual autoataque en caso Rojas Vade

Aún no existe una versión oficial sobre lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade la noche del 11 de marzo en la caletera de la Ruta 78, en el acceso a Pomaire. Sin embargo, las diligencias de la PDI han ido acotando las hipótesis y apuntarían preliminarmente a un posible autoataque .

Una pericia clave fue el análisis de los rayados en sus brazos –“Viva Kast” y “No + Zurdos”–, los que fueron comparados con escritos realizados por él durante el Estallido Social, evidenciando alta similitud en la caligrafía, consignó The Clinic.

“La tipografía es de letra imprenta y de carácter muy simétrico, lo que hace que existan los factores para determinar la presunción técnica fundada de la misma mano autora . Es decir, habría sido escrito por la misma persona”, dijo la abogada Camila Filidei, experta calígrafa del Poder Judicial, al medio antes citado.

Otros hallazgos

A lo anterior se suman los primeros peritajes en el sitio del suceso, que comenzaron a generar dudas: en el auto donde fue hallado Rojas Vade se encontró un plumón negro, junto a sus pertenencias, y el propio exconvencional mantenía las llaves en sus manos.

“Si te están dando una golpiza muy dura, nadie se aferra a las llaves ”, señaló un policía en medio de las pericias, de acuerdo a The Clinic.

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Las diligencias continuaron con el allanamiento de su domicilio, donde hallaron las mismas amarras con las que fue encontrado inconsciente Rodrigo Rojas Vade.

Consumo problemático de drogas

El padre del exconvencional, Gabriel Rojas, declaró ante la Fiscalía y los detectives de la BIPE de la PDI que su hijo atravesaba por una profunda depresión y consumo problemático de drogas.

Esto cobró relevancia cuando el médico del Hospital San Juan de Dios advirtió que la gravedad de Rojas Vade no se condice con la lesión observada, reforzando la hipótesis de una posible sobredosis, a lo que se sumaron indicios de inyecciones en sus brazos.

Posible autoataque

Con estos antecedentes, la principal línea investigativa apunta al propio exconvencional. “Es muy probable que se haya cometido un autoataque ”, afirmó una persona que integra el equipo de investigación, consignó el medio antes citado.

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Pese a ello, la BIPE continúa trabajando bajo la figura de secuestro con lesiones, mientras se determina si hubo participación de terceros.