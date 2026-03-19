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Yamila Reyna se desahogó en su vuelta a la comedia tras terminar con Américo: estuvo al borde de las lágrimas

“Me voy a quedar con lo que viví, con el gran amor que sentí, que entregué”, aseguró tras el final de su rutina.

Javier Méndez

Yamila Reyna se desahogó en su vuelta a la comedia tras terminar con Américo: estuvo al borde de las lágrimas

Tras su bullado quiebre con Américo, esta semana Yamila Reyna volvió a realizar una de sus grandes pasiones: subirse a un escenario a hacer reír.

La argentina se presentó en Palermo, el clásico local santiaguino y, más allá del espectáculo, también se tomó un tiempo para hablar con los medios.

“Estoy muy sorprendida, sabía que iba a venir más gente de la que esperamos, porque había una vuelta después de un mes y medio fuera. Una pausa que sentí necesaria para mí”, afirmó al programa Buenos Días Todos de TVN.

“Lo disfruté un montón, arranqué con nervios, pero después me divertí”, dijo al finalizar un número que fue antecedido por Rodrigo Villegas y Claudio Olate.

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Según admitió, debió modificar el libreto para “hacer comedia de un gran dolor” y, a la vez, no faltarle el respeto a la situación delicada que le ha tocado atravesar.

Reyna aprovechó y abrió su corazón. “Me voy a quedar con lo que viví, con el gran amor que sentí, que entregué“, aseguró.

En sus redes sociales, la artista también registró el momento clave de su carrera y escribió unas palabras. Incluso, se vieron algunas lágrimas que pudo contener antes de subir a la tarima.

“Y así regresé anoche.… Estas imágenes hablan más que las palabras. El fiel reflejo de lo que muchos artistas vivimos, una pena en el alma, que en el escenario se transforma en magia", describió.

“Que gran comienzo de este ‘Yamila Reyna en Crudo’ Gracias por tantísimo amor y risas!”, lanzó a sus seguidores, quienes le entregaron varios mensajes de apoyo.

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