El Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra del Deporte Natalia Duco, confirmó que Chile mantendrá su postulación para albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, despejando la incertidumbre que se instaló en los últimos días sobre la continuidad de la candidatura.

El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda, en una actividad que contó con la presencia de destacados atletas, como Tomás González, quien conversó con ADN Deportes y valoró que el país siga en carrera para organizar el evento juvenil.

“Es un muy buen anuncio. Ratificar la postulación a ser país sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 es una gran ilusión, sobre todo para los más jóvenes. Serían en cuatro años más, entonces no queda mucho tiempo y es una tranquilidad que el Presidente junto a la ministra puedan ratificar esta postulación", comentó el histórico gimnasta nacional.

En esa línea, el triple finalista olímpico sostuvo: “Esperemos que todo siga su curso de manera positiva. Ahora viene otra fase que sería entrar a competir con otros países que se están postulando, así que esperemos que le pongan toda la energía a esta postulación".

Asimismo, expresó su confianza en la gestión de la ministra del Deporte, Natalia Duco: “Estoy seguro que así va a ser porque Natalia, que la conozco personalmente, sé cómo trabaja, lo mucho que trabaja y lo bien que trabaja, así que de seguro que estamos muy bien representados con esta postulación".

Finalmente, Tomás González destacó las palabras del Presidente, quien aseguró que su administración no buscará recortar áreas como el deporte: “Ese anuncio de que el deporte va a ser prioridad en este Gobierno nos da una gran tranquilidad, no solo para ser un país sede de un megaevento, sino que también para el desarrollo de los distintos deportes”.

“Sabemos que el deporte son puros beneficios para todos los chilenos y esperemos que día a día seamos un país más deportivo, con más deportistas”, sentenció.