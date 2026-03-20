Premios PLATINO 2026: “Belén”, “Los Domingos” y “El Eternauta” lideran la carrera hacia la gala en México

Los Premios PLATINO XCARET 2026 ya definieron a sus finalistas y dejaron un mapa claro de quiénes llegan con más fuerza a la gran gala del próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Xcaret, Riviera Maya, México.

En total, 30 películas y 19 series iberoamericanas competirán en esta decimotercera edición, con obras de 14 países que buscarán quedarse con los principales reconocimientos del audiovisual en español y portugués.

De todas las cintas, dos títulos aparecen como los grandes favoritos: “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, y “Los Domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, ambas con 11 nominaciones. Más atrás quedaron “O agente secreto”, con 8 candidaturas, y “Sirât”, con 7. En series, el liderazgo lo tomó con claridad “El Eternauta”, que alcanzó 13 nominaciones, seguida por “Anatomía de un instante”, que sumó 12.

Argentina, España y Brasil marcan el pulso de los finalistas

La lista confirma una fuerte presencia de Argentina, España y Brasil, tanto en cine como en televisión. En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción competirán “Aún es de noche en Caracas”, “Belén”, “Los Domingos”, “O agente secreto” y “Sirât”, una selección que mezcla nombres consolidados y producciones que ya venían tomando fuerza en el circuito iberoamericano.

La disputa por las interpretaciones también llega cargada de nombres de alto perfil. En cine destacan finalistas como Wagner Moura, Guillermo Francella, Alberto San Juan, Dolores Fonzi, Patricia López Arnaiz y Natalia Reyes. En series, en tanto, aparecen nombres como Ricardo Darín por “El Eternauta”, Álvaro Morte por “Anatomía de un instante”, Candela Peña, Paulina Gaitán y Griselda Siciliani.

Otro de los puntos llamativos de esta edición es la ampliación de categorías. La organización sumó 12 nuevos apartados, incorporando áreas técnicas como vestuario, maquillaje, efectos especiales, música original, fotografía, sonido, arte y montaje, tanto para cine como para miniseries o teleseries. Además, se incluyó la categoría de Serie de Larga Duración, lo que amplía el reconocimiento a más formatos dentro de la industria iberoamericana.

La propia organización subrayó el sentido de este crecimiento. Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y presidente ejecutivo de los PLATINO, afirmó que “contar con el honor y la responsabilidad de premiar a lo mejor del cine y de las series en castellano y portugués es un reto que asumimos con gusto y compromiso”. También remarcó que “todos componen un engranaje esencial en la excelencia de nuestras películas y series”, al valorar el trabajo de áreas visibles y técnicas por igual.

Con favoritos claros, una competencia amplia y más categorías en juego, los PLATINO 2026 ya instalaron el debate sobre cuáles serán las grandes triunfadoras del año en el audiovisual iberoamericano.