Senadora Pascual acusa al Gobierno de retirar “el Plan Nacional de Derechos Humanos”

La senadora Claudia Pascual (PC) aseguró que el Gobierno retiró desde la Contraloría General de la República el Plan Nacional de Derechos Humanos, confirmando que la medida se suma a la decisión del Ejecutivo de suspender la tramitación de 43 decretos ambientales que estaban en proceso de toma de razón.

La parlamentaria sostuvo que la situación genera preocupación y que el Ejecutivo debe explicar las razones detrás de esta determinación.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

“No solo aquí se han retirado de la Contraloría de toma de razón los más de 40 decretos de medio ambiente, sino que también el Plan Nacional de Derechos Humanos", afirmó la senadora.

Pascual enfatizó que se trata de un instrumento relevante para la política pública del país. “Era el tercer plan que ha hecho el Estado de Chile, por lo tanto, a mí me parece que necesitamos explicaciones, no solo como Parlamento, sino que como ciudadanía”, agregó.

El contexto de esta situación se produce luego de que el Ministerio del Medio Ambiente solicitara formalmente retirar 43 decretos supremos que habían sido ingresados a Contraloría durante la administración anterior.

La solicitud fue enviada por el subsecretario de la cartera, José Ignacio Vial, con el objetivo de suspender temporalmente su tramitación mientras se realiza una revisión técnica y jurídica de los instrumentos normativos.

Desde el Ejecutivo han señalado que la medida responde a una auditoría interna impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y que este tipo de revisiones suele realizarse al inicio de cada administración.

Entre los decretos retirados se encuentran reglamentos vinculados a cambio climático, biodiversidad, normas de emisión para centrales termoeléctricas y la creación de nuevos parques nacionales, además de planes de descontaminación y medidas de protección ambiental.