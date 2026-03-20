Figura de Coquimbo advierte a Colo Colo antes del debut en la Copa de la Liga: “Es un rival grande, pero...”
“Llegamos muy ilusionados, es un nuevo torneo y tenemos un plantel importante para competir en todos los frentes”, declaró el delantero del cuadro pirata, Luis Riveros.
Este fin de semana arranca la Copa de la Liga 2026, el nuevo torneo del fútbol chileno, donde Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Grupo A, que se jugará en el Estadio Monumental.
En la previa del compromiso entre albos y piratas, el delantero del cuadro nortino, Luis Riveros, adelantó su visita a Macul y destacó la importancia de este nuevo certamen, donde el campeón obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores.
“Llegamos muy ilusionados, es un nuevo torneo y tenemos un plantel importante para competir en todos los frentes. Ahora es la Copa de la Liga y tenemos que darle la importancia”, declaró el atacante chileno-paraguayo a los medios locales.
A la hora de analizar a su rival de turno, el ariete de Coquimbo reconoció que “Colo Colo es un rival grande, uno de los equipos más populares del país, pero tenemos que darle importancia a lo que tenemos que hacer nosotros, no preocuparnos tanto del rival”.
Riveros llegó al vigente campeón del fútbol chileno a inicios de este 2026 y suma un gol en las primeras siete fechas de Liga de Primera. Al respecto, el delantero fue autocrítico sobre su rendimiento y admitió: “No se está abriendo el arco. En la primera fecha pude marcar y el otro día tuve una chance que no pude concretar, pero bueno, trataré de trabajar sobre eso y ya se va a abrir el arco”.
Finalmente, abordó el exigente calendario de Coquimbo Unido y enfatizó la importancia de no descuidar ningún torneo. “Yo llegué al último campeón y no hay que mirar en menos ningún torneo. Ahora tenemos la Copa de la Liga, está el torneo, la Copa Chile y después se viene la Copa Libertadores. Ninguno va a ser más importante que otro, sino el próximo partido a disputar”, sentenció.
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