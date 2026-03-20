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Figura de Coquimbo advierte a Colo Colo antes del debut en la Copa de la Liga: “Es un rival grande, pero...”

“Llegamos muy ilusionados, es un nuevo torneo y tenemos un plantel importante para competir en todos los frentes”, declaró el delantero del cuadro pirata, Luis Riveros.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Este fin de semana arranca la Copa de la Liga 2026, el nuevo torneo del fútbol chileno, donde Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Grupo A, que se jugará en el Estadio Monumental.

En la previa del compromiso entre albos y piratas, el delantero del cuadro nortino, Luis Riveros, adelantó su visita a Macul y destacó la importancia de este nuevo certamen, donde el campeón obtendrá un boleto directo a la Copa Libertadores.

“Llegamos muy ilusionados, es un nuevo torneo y tenemos un plantel importante para competir en todos los frentes. Ahora es la Copa de la Liga y tenemos que darle la importancia”, declaró el atacante chileno-paraguayo a los medios locales.

A la hora de analizar a su rival de turno, el ariete de Coquimbo reconoció que “Colo Colo es un rival grande, uno de los equipos más populares del país, pero tenemos que darle importancia a lo que tenemos que hacer nosotros, no preocuparnos tanto del rival”.

Riveros llegó al vigente campeón del fútbol chileno a inicios de este 2026 y suma un gol en las primeras siete fechas de Liga de Primera. Al respecto, el delantero fue autocrítico sobre su rendimiento y admitió: “No se está abriendo el arco. En la primera fecha pude marcar y el otro día tuve una chance que no pude concretar, pero bueno, trataré de trabajar sobre eso y ya se va a abrir el arco”.

Finalmente, abordó el exigente calendario de Coquimbo Unido y enfatizó la importancia de no descuidar ningún torneo. “Yo llegué al último campeón y no hay que mirar en menos ningún torneo. Ahora tenemos la Copa de la Liga, está el torneo, la Copa Chile y después se viene la Copa Libertadores. Ninguno va a ser más importante que otro, sino el próximo partido a disputar”, sentenció.

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