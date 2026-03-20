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VIDEO. Destinado a la alimentación de escolares: roban más de una tonelada de salmón del programa de Junaeb en Chiloé

El robo fue captado por cámaras de seguridad y comprometió parte del suministro de alimentos para estudiantes de la zona.

Ruth Cárcamo

Captura de Facebook Radio Chiloe

Captura de Facebook Radio Chiloe

Un robo afectó a las bodegas de la empresa Fedir Chile SpA, ubicadas en el sector Llau Llao de Castro, desde donde se sustrajo más de una tonelada de salmón correspondiente al Programa de Alimentación Escolar de Junaeb en Chiloé.

El hecho ocurrió durante la noche del martes y quedó al descubierto al día siguiente, cuando los trabajadores retomaron sus funciones y detectaron accesos forzados. Las cámaras de seguridad del recinto registraron parte del ilícito.

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El jefe zonal de la empresa Fedir Chile SpA, Cristian Azócar, indicó que “se llevaron más de mil kilos de salmones congelados, pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Lamentablemente, vamos a quedar sin poder entregar este producto”.

Tres sujetos involucrados

Asimismo, dijo que al revisar las grabaciones “se observa que alrededor de las 21.50 ingresan tres sujetos a la bodega que tenemos camino a La Montaña y concretan este robo”, quienes habrían utilizado al menos un vehículo para huir del lugar.

Frente a esto, Azócar aseguró que los antecedentes ya fueron puestos a disposición para dar con los autores. Desde la PDI informaron que la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro designó a un equipo de detectives para realizar las diligencias respectivas.

Revisa aquí parte del robo:

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