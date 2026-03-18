“Scooby-Doo” llega a Netflix: conoce al elenco para la nueva serie live-action que mostrará los inicios del equipo

No hay dudas de que Scooby-Doo es una de las series más populares y añoradas dentro del mundo del entretenimiento, dejando huella en toda una generación.

A lo largo del tiempo, desde su primera emisión en 1969, la historia ha inspirado una amplia variedad de programas televisivos y películas, pudiendo llegar incluso más plataformas como videojuegos y merchandising en todo el mundo.

Bajo este escenario, hace un par de años te contamos que Netflix ha estado trabajando en una nueva serie en formato live-action.

Poco a poco, con un trabajo lento pero seguro, se iban entregando diversas actualizaciones, hasta que hoy finalmente llegó una importante noticia.

A través de redes sociales se presentó al elenco oficial que le dará vida a los icónicos y carismáticos personajes que se mantienen en el recuerdo colectivo.

La elección está marcada por talentos juveniles que tienen la interesante misión de sacar adelante esta reinterpretación moderna.

Mckenna Grace asumirá el rol de Daphne Blake, Tanner Hagen será Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson le dará vida a Velma Dinkley y Maxwell Jenkins encarnará a Fred Jones.

Esta elección apunta a una narrativa de origen, mostrando a los protagonistas en su adolescencia antes de formar el equipo definitivo de detectives aficionados.​

Frank Welker, la voz legendaria de Scooby-Doo desde hace décadas, regresará para prestar su voz al cachorro gran danés, conectando así con generaciones de seguidores.

SCOOBY-DOOOOOOOOOOO!!! Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins se suman al elenco de la serie live-action de Scooby-Doo en Netflix. pic.twitter.com/9MqyXhFr2e — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 18, 2026

La serie funcionará como precuela de lo que hemos visto hasta ahora, razón por la que veremos a los integrantes de los ‘Mysteries Five’ en una etapa juvenil.

La producción constará de ocho episodios y se adentrará en los primeros pasos de la pandilla. Según la trama oficial: “Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un solitario cachorro de gran danés perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural”.

“Junto con la pragmática y científica Velma, una chica del pueblo, y el extraño, pero siempre guapo, chico nuevo, Freddy, se proponen resolver el caso que los arrastra a una pesadilla escalofriante que amenaza con revelar todos sus secretos”.​

Este enfoque promete combinar el humor clásico con un tono más dramático y emocional, fiel al estilo del creador Greg Berlanti, responsable de éxitos como el Arrowverse.​

Según los reportes, las grabaciones para la serie live-action de Scooby-Doo en Netflix comenzará a finales de abril y se extenderían hasta septiembre. Por el momento no hay fecha exacta para su estreno.