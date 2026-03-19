Durante este jueves, el diputado independiente en cupo del Partido Comunista, Gustavo Gatica, conversó con ADN Hoy y abordó su primera semana en el Congreso, su integración a comisiones clave y su postura frente a los indultos y el retiro de decretos ambientales.

“A mí me parece preocupante. Creo que debe existir un equilibrio entre el crecimiento y el cuidado del medio ambiente. Creo que debe existir un equilibrio entre el crecimiento y el cuidado del medio ambiente, y eso es algo que se ha planteado de manera bastante transversal. De hecho, ayer revisaba redes sociales y vi un tuit de Evelyn Matthei que también apuntaba en esa línea. Este retiro indiscriminado de decretos me parece una mala señal. Es posible compatibilizar el desarrollo del país con la protección ambiental”, dijo.

Respecto a la posibilidad de indultar a funcionarios policiales detenidos en el contexto del estallido social, Gatica afirmó que “me parece que es una mala señal. Y esto lo puedo analizar en distintos planos. En lo político, creo que el Gobierno está dando una señal contradictoria. Durante la campaña, y en la trayectoria de José Antonio Kast y su sector, se habló de mano dura contra la delincuencia. Incluso se acusaba a la izquierda de tratar a los delincuentes con indulgencia, y hoy son ellos quienes se abren a presentar indultos”.

“En el plano técnico, creo que hay que abrir la discusión sobre si la facultad presidencial de indultar sigue teniendo sentido en 2026. A mí me parece que no. Este es un debate que debe darse en el Congreso, escuchando a expertos de distintos sectores. Incluso hubo una editorial de El Mercurio planteando revisar esta facultad, y figuras como Carlos Gajardo también han señalado lo mismo. Creo que es un tema que hay que evaluar seriamente”, añadió.

Consultado directamente sobre si eliminaría esta atribución, Gatica fue categórico. “A mí me parece que esa facultad debe eliminarse. Cuando se dé ese debate, voy a estar por esa posición. Creo que es una atribución anticuada, casi propia de la realeza, donde una autoridad decide quién sale de la cárcel. No me parece que ese sea el estándar actual”, dijo.

Finalmente, el parlamentario se refirió al fallo que absolvió a Claudio Crespo por las lesiones que sufrió durante el estallido social, señalando que aún espera justicia. “Sentí que, al menos, una parte de mí quedaba más tranquila al saber quién había disparado. Han pasado ya dos meses desde ese momento. Ese día, en el punto de prensa afuera de tribunales, dije algo que no había vuelto a comentar. Fue una investigación difícil, pese a que había muchas personas presentes. Pero saber quién fue me dio cierta calma”, dijo.

“Sin embargo, creo que faltó la otra parte: la justicia. Y eso es relevante. Aún quedan caminos. En mayo se entrega la sentencia completa, porque ahora solo conocimos el veredicto. Con mi equipo de abogados vamos a evaluar los pasos a seguir, incluyendo posibles apelaciones en la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. No pierdo la esperanza de que esa justicia llegue”, agregó.

Sobre la posibilidad de perdonar, Gatica sostuvo que aquello requiere señales que, a su juicio, no han existido. “Yo creo que sí es posible perdonar, pero para eso tiene que haber arrepentimiento. Y me parece que en este caso no lo hay. No me cierro a esa posibilidad, pero sinceramente evito escuchar a Claudio Crespo, porque no me hace bien. Y por lo que he sabido, no hay señales de arrepentimiento. Incluso, al día siguiente del juicio, publicó un meme en redes sociales que fue ampliamente cuestionado. En ese contexto, es muy difícil que exista perdón”, cerró.