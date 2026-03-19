Ni Las Condes ni Providencia: esta es la comuna de Santiago que lidera el alza de gastos comunes en el último año

Los gastos comunes son una de las obligaciones económicas mensuales para quienes viven en departamentos dentro de edificios o condominios.

En ese sentido, un análisis realizado por Assetplan, reveló que en una comuna de la región Metropolitana se ha registrado un aumento del 17% de los gastos comunes solamente en el último año.

Para la realización del estudio, se consideró la información de 81 edificios ubicados en diversas comunas de la región Metropolitana, en donde se analizó principalmente a los departamentos de 1 dormitorio y 2 dormitorios.

¿En dónde han subido más los gastos comunes?

En el análisis se detectó que entre enero de 2025 y enero de 2026, la comuna de Ñuñoa registró el mayor aumento en el valor de los gastos comunes, con un incremento del 17% en departamentos de 1 dormitorio y 1 baño.

De acuerdo con el análisis, detrás de la comuna de Ñuñoa, aparecen Las Condes y La Florida, ambas con un aumento en torno al 16%. A continuación, las cinco comunas con mayor alza:

Ñuñoa : 17%

: 17% Las Condes : 16%

: 16% La Florida : 16%

: 16% Estación Central : 13%

: 13% La Cisterna: 13%

Si bien Ñuñoa lidera las alzas en la capital, Las Condes continúa siendo la comuna con los gastos comunes más altos, según el análisis.

En Las Condes el gasto común promedio para departamentos de 1 dormitorio ronda los $236.000 mensuales. El análisis detalla que el alto valor responde principalmente al nivel de servicios, el tamaño de los departamentos y el estándar de los edificios.

“El gasto común refleja en gran medida el estándar de operación del edificio. Elementos como seguridad, mantención de ascensores, iluminación de áreas comunes y servicios asociados al edificio inciden directamente en el costo mensual que pagan los residentes”, explican desde Assetplan.