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Lluvia en Santiago: cuántos milímetros de agua podrían caer el viernes y en qué sectores

Los chubascos vuelven a la capital. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: cuántos milímetros de agua podrían caer el viernes y en qué sectores

Lluvia en Santiago: cuántos milímetros de agua podrían caer el viernes y en qué sectores / Sebastian Beltran Gaete

Debido al avance de un sistema frontal desde el sur de Chile, las lluvias volverán a caer en Santiago.

Según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones se registrarán en la región Metropolitana a contar de este viernes 20 de marzo.

Los chubascos arrancarán en horas de la noche, y podrían extenderse hasta la madrugada del sábado 21 en algunos sectores de la capital.

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Según la DMC, la lluvia se registrará en toda la cuenca de Santiago, y también en zonas como Melipilla y Curacaví, que tendrán precipitaciones durante toda la jornada de viernes.

Sin embargo, debido a un fenómeno denominado “Escote del Diablo”, las lluvias caerán de forma diferenciada en distintas comunas.

Esto porque en Santiago se proyectan alrededor de 9 mm durante el viernes 20 de marzo, mientras que Curacaví y Melipilla podrían registrar entre 15 y 20 milímetros.

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