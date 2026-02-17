Red Movilidad supera los 4.000 buses eléctricos en Santiago y alcanza el 62% de la flota operativa

El sistema Red Movilidad alcanzó un nuevo hito en su proceso de modernización: la flota de buses eléctricos en Santiago superó las 4.000 unidades, cifra que representa el 62% del total de buses operativos en la capital.

El avance consolida a la ciudad como una de las urbes con mayor presencia de electromovilidad en el transporte público a nivel mundial.

El anuncio fue destacado por el ministro subrogante de Transportes, Jorge Daza, quien subrayó el impacto directo de esta política en la vida cotidiana de los usuarios.

“Esto es un beneficio concreto, es una mejora concreta en la calidad de vida de todas nuestras vecinas y vecinos, sobre todo de aquellas comunas más desfavorecidas”, señaló la autoridad, recalcando que la estrategia se diseñó con un enfoque de equidad territorial.

Más cobertura y mejor estándar para comunas del sur y poniente

Según explicó Daza, la expansión de la flota eléctrica ha priorizado sectores históricamente postergados del Gran Santiago. “Esta política se hizo pensando en comunas como Maipú, Puente Alto y San Bernardo, que hoy cuentan con buses eléctricos mejorando la calidad de vida de quienes usan diariamente el sistema”, agregó, destacando el efecto en reducción de ruido, contaminación y tiempos de viaje.

Dentro de las incorporaciones recientes, el sistema sumó 300 buses eléctricos modelo FENCER, unidades de alto estándar que ya circulan por distintos recorridos. Estos vehículos tienen capacidad para cerca de 90 pasajeros, con 28 asientos y espacio para 63 personas de pie, además de equipamiento que apunta a mejorar la experiencia de viaje.

Entre sus características se incluyen cámaras de seguridad, espacios preferentes, puertos USB en los asientos y aire acondicionado, elementos que refuerzan la percepción de seguridad y confort para los usuarios del transporte público.

La autoridad confirmó que el proceso continuará en las próximas semanas. Está prevista la llegada de 150 buses eléctricos adicionales del mismo modelo, que serán destinados a reforzar recorridos en Maipú, Cerrillos, Estación Central y Quilicura, ampliando la cobertura del sistema eléctrico en zonas de alta demanda.

Con este avance, Red Movilidad consolida su transición hacia un transporte más limpio y eficiente.

¿Crees que la expansión de buses eléctricos ya se nota en la calidad de los viajes diarios en tu comuna?