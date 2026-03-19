Recordada ex actriz de “BKN” se sumó al equipo de comunicaciones del Gobierno de José Antonio Kast
La participante de la serie juvenil es periodista y fue contratada por la Segpres.
A una semana de la asunción al poder del presidente José Antonio Kast su gobierno ya trajo sorpresas entre los nombres que se sumaron a su equipo de trabajo.
Entre ellas se encuentra la recordada ex actriz de BKN, Paulina Prohaska, conocida por interpretar al personaje de ‘Anto Larraín’ en la serie juvenil.
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Prohaska estuvo entre la tercera y octava temporada de BKN y fue uno de los intereses románticos de ‘Seba’.
Paulina Prohaska asumió el cargo de Jefa de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del ministro José García Ruminot.
Esta no es la primera vez que trabaja en la Segpres, ya que Prohaska trabajó de 2011 a 2014 y luego regresó en 2018 bajo el gobierno de Sebastián Piñera.
Un año después, ejerció como directora de comunicaciones y posteriormente asesora del Ministerio de Bienes Nacionales.
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