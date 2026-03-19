Recordada ex actriz de “BKN” se sumó al equipo de comunicaciones del Gobierno de José Antonio Kast

A una semana de la asunción al poder del presidente José Antonio Kast su gobierno ya trajo sorpresas entre los nombres que se sumaron a su equipo de trabajo.

Entre ellas se encuentra la recordada ex actriz de BKN, Paulina Prohaska, conocida por interpretar al personaje de ‘Anto Larraín’ en la serie juvenil.

Prohaska estuvo entre la tercera y octava temporada de BKN y fue uno de los intereses románticos de ‘Seba’.

Paulina Prohaska asumió el cargo de Jefa de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del ministro José García Ruminot.

Esta no es la primera vez que trabaja en la Segpres, ya que Prohaska trabajó de 2011 a 2014 y luego regresó en 2018 bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Un año después, ejerció como directora de comunicaciones y posteriormente asesora del Ministerio de Bienes Nacionales.