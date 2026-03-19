Luz verde para proteger a la ranita de Darwin: Contraloría toma razón de decreto que aprueba su plan de conservación

Esta mañana, la Contraloría General de la República (CGR) informó la Toma de Razón del decreto que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE) de las ranitas de Darwin.

Se trata del Decreto N° 38 del Ministerio de Medio Ambiente, orientado a la protección de estas especies nativas amenazadas de Chile, y que había sido retirado del órgano contralor por el Gobierno.

No obstante, este miércoles la administración de José Antonio Kast volvió a ingresarlo, aunque se mantiene la decisión respecto de otros 42 decretos medioambientales.

“Conservación de las Ranitas de Darwin”

A través de la red social X, la Contraloría dio a conocer su accionar: “Hemos cursado el Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin”.

“El plan contempla la recuperación del bosque templado austral, esencial para su supervivencia; el control de la quitridiomicosis, enfermedad infecciosa que afecta su piel; e investigación y monitoreo”, añadió.