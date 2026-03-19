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Pese al bloqueo de Estados Unidos: petrolero ruso sancionado transporta más de 700 mil barriles de crudo rumbo a Cuba

El envío ocurre mientras la isla enfrenta una severa crisis de apagones y escasez de combustible, agravada por las sanciones estadounidenses.

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Getty Images | Imagen referencial / Peter Summers

Un petrolero ruso sancionado está transportando más de 700.000 barriles de petróleo a Cuba, en momentos en que la isla sufre apagones bajo un bloqueo económico estadounidense, informaron los rastreadores marítimos.

El “Anatoly Kolodkin” cargó 730.000 barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo y el miércoles se encontraba en el Atlántico oriental rumbo a Cuba, de acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler.

La empresa informó que el buque, propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot, tenía previsto descargar en la terminal petrolera de Matanzas, en el norte de la isla, alrededor del 23 de marzo.

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Petrolero con bandera de Hong Kong

Otro petrolero, el “Sea Horse”con bandera de Hong Kong–, cargó cerca de 200.000 barriles de diésel a finales de enero frente a Chipre desde otro buque, según datos de Kpler.

Dicho buque salió del Mediterráneo el 13 de febrero y desde entonces ha navegado hacia el oeste a través del Atlántico, reduciendo la velocidad entre finales de febrero y principios de marzo, y siguiendo una ruta errática, de acuerdo al rastreador.

Cabe recordar que Cuba no ha importado petróleo desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento después de la caída de Nicolás Maduro, momento en que el gobierno mexicano se vio presionado por Donald Trump para poner fin a ese tipo de envíos.

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