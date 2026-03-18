Bono por hijo 2026 en Chile: cómo consultar con RUT si corresponde el dinero (y solicitar el beneficio) / Mayra Perez Diaz

Uno de los beneficios económicos más importantes para las madres en Chile es el Bono por Hijo 2026.

En simple, si una mujer tiene 65 años o más y cumple con una serie de requisitos, puede solicitar una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado.

De esta manera, se incrementa el monto de la pensión que se percibe mensualmente. Eso sí, la cifra que se entrega varía según la situación particular de cada beneficiaria.

Bono por Hijo 2026: requisitos, cómo consultar con RUT si corresponde y solicitar el pago

Según detalla el sitio web de ChileAtiende, el Bono por Hijo se puede solicitar si la mujer cumple con las siguientes condiciones:

Estar afiliada a una AFP y percibiendo una pensión desde el 1 de julio de 2009 .

. Ser titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

No estar afiliada a un régimen previsional, recibir una PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS) a partir del 1 de julio de 2009.

También es clave cumplir con residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió los 20 años de edad y haber permanecido en el país al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

¿Y cómo se hace el cálculo del pago? El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo, siendo el equivalente al 10% de 18 Ingresos Mínimos mensuales. Las reglas son:

Si el hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009 , se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil). Si el hijo o hija nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

La consulta con RUT se puede hacer con la ClaveÚnica pinchando aquí. Es ahí donde también se puede solicitar, siguiendo los pasos que aparecen en pantalla.

A la vez, es posible solicitar el Bono por Hijo presentando la cédula de identidad a través de diversos canales de atención. El trámite se puede realizar de manera remota mediante una videoatención en ChileAtiende, o de forma presencial en cualquiera de sus sucursales.

Asimismo, el proceso está habilitado en las oficinas de las AFP, en los municipios o directamente en la compañía de seguros de la beneficiaria.

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