“Ajuste cíclico” bajo la lupa: Dipres revela que la fórmula para contar las ganancias del cobre tiene graves errores

En medio de la polémica surgida luego de que se conocieran las cifras del déficit estructural de 3,6%, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó un estudio técnico que aborda una problemática clave y de larga data en los balances fiscales: la inconsistencia en cómo se contabilizan los ingresos provenientes de la minería estatal.

El documento, titulado “Ajuste Cíclico de los Ingresos por Cobre Bruto: Desafíos Pendientes”, advierte que la metodología vigente para calcular el ajuste cíclico de los traspasos de Codelco al Fisco adolece de una extrema simplificación teórica. En la actualidad, la regla realiza un cálculo basándose exclusivamente en el volumen de ventas físicas de Codelco, el tipo de cambio y la brecha entre el precio efectivo del metal y su precio de referencia de largo plazo. Sin embargo, la Dipres subraya que esta fórmula matemática omite la dinámica real con la que se estructuran los aportes financieros que efectivamente hace la empresa estatal a las arcas públicas.

Falta de precisión frente a la realidad tributaria y legislativa

El diagnóstico institucional señala que ignorar estas variables genera una profunda “disonancia” entre los ingresos que el Fisco efectivamente percibe y los ingresos teóricos que corrige el modelo del balance estructural. Entre las graves deficiencias metodológicas, el informe de la Dipres destaca:

• Cambios normativos ignorados: La fórmula actual no considera el proceso de extinción de los fondos asociados a la ex Ley Reservada del Cobre (que desaparecerán de forma definitiva a partir de 2032), ni captura el reciente cambio estructural que significa la entrada en vigencia del nuevo Royalty Minero.

• Impuestos diferidos y pérdidas: La metodología trata los impuestos teóricos de forma plana, sin tomar en cuenta los períodos en los que Codelco sencillamente no paga el Impuesto a la Renta. Esto ocurre ya sea porque la estatal absorbe pérdidas tributarias acumuladas de años previos o debido a “impuestos diferidos” originados por la aplicación de depreciación acelerada por sus altas inversiones.

• Omitir los costos operativos: El cálculo asume una representación irreal de los ingresos de la cuprífera, ya que no descuenta los costos de operación que debe enfrentar Codelco para seguir funcionando.

• Descalces de caja y retención de utilidades: La actual regla fiscal también ignora que las transferencias de dividendos al Fisco no son inmediatas (tienen desfases temporales) y pasa por alto los actuales acuerdos de capitalización que permiten a la minera reinvertir hasta el 30% de sus utilidades.

Resultados contraintuitivos y su impacto en el gasto público

Las consecuencias de esta desconexión entre el diseño teórico y la realidad quedaron particularmente en evidencia en proyecciones recientes. Las distorsiones de la fórmula llegaron al extremo de estimar ingresos estructurales negativos para 2025 a pesar de existir altos precios del cobre. Este resultado es “contraintuitivo”, pues sugiere falsamente que más de la totalidad de los ingresos aportados por Codelco provienen de un ciclo transitorio, cuando en verdad se trata de fallas en la fórmula que no capturan los descalces legales y contables.

Asimismo, el mecanismo actual le imprime una volatilidad arriesgada al Presupuesto de la Nación. El estudio actualizó datos de las últimas dos décadas (2001-2025) y constató que el espacio de gasto compatible con la meta fiscal fluctúa de forma proporcional con el mercado del metal: por cada caída (o aumento) de solo 1 centavo de dólar por libra en el precio de referencia, los ingresos estructurales disminuyen (o suben) en promedio US$34 millones.

Frente a este escenario que amenaza la estabilidad de las proyecciones a futuro, la Dipres publicó este análisis como insumo para abrir la discusión formal de modernización. La entidad hace un llamado explícito a plantear reformas metodológicas en conjunto con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), para así equilibrar “simplicidad y precisión”, evitar incertidumbre y garantizar la solidez de la regla fiscal de Chile a largo plazo.