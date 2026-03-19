Día de la Astronomía 2026: Museo Regional de Atacama se suma a las celebraciones con actividades gratuitas para toda la familia

Cada vez falta menos para celebrar el Día de la Astronomía 2026, una verdadera fiesta para la comunidad científica y que además busca acercar la información a la gente de forma simple y entretenida.

Bajo este escenario, se realizarán diversas actividades a lo largo del país y desde el Museo Regional de Atacama también se unirán a este evento, viviendo el festejo de forma aún más especial en el norte.

La institución abrirá sus puertas a toda la comunidad ofreciendo panoramas gratuitos que permitirán adentrarse en el conocimiento del universo de una forma didáctica y para toda la familia.

Entre las 10:00 y las 14:00 horas, el recinto ofrecerá una programación variada que incluye talleres, charlas, experiencias interactivas y observaciones astronómicas guiadas.

La invitación está dirigida a personas de todas las edades, estudiantes y público en general interesado en explorar los misterios del cosmos.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer distintos stands científicos, participar en un taller de dibujo astronómico y conocer más sobre el funcionamiento de los telescopios y la observación de meteoritos.

También estará presente el planetario de la Universidad de Atacama con una experiencia inmersiva especialmente preparada para la ocasión.

Uno de los momentos más esperados será la charla de la astrónoma Katherine Vieira, investigadora del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología (INCT), quien compartirá su trabajo en el estudio del universo y la relevancia de los cielos chilenos para la investigación científica.

Cierre con broche de oro

La actividad cerrará con una observación solar guiada, donde el público podrá mirar el Sol de forma segura mediante instrumentos especializados, una oportunidad única para apreciar de cerca uno de los fenómenos más impresionantes del sistema solar.

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Atacama destacaron que esta iniciativa “busca acercar la astronomía a la comunidad y poner en valor los cielos del norte del país, reconocidos mundialmente por su calidad para la observación y el desarrollo científico”.

La jornada es abierta y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.