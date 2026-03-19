¿Estrellas de agujero negro? Telescopio detecta extraños “puntos rojos” que desafían la idea clásica del cosmos

Desde que el telescopio espacial James Webb (JWST) fue lanzado a finales de 2021 ha aportado con importantes descubrimientos y ha permitido conocer con precisión aquellos sistemas, cuerpos y fenómenos lejanos.

Durante su misión, el universo temprano ha revelado un fenómeno inesperado que desafía los modelos astronómicos consolidados: los “pequeños puntos rojos” (LRD, por sus siglas en inglés).

Estos diminutos y brillantes objetos, casi imperceptibles para instrumentos anteriores, aparecen con una frecuencia asombrosa en las observaciones profundas del Webb.

Su presencia está obligando a la comunidad científica a repensar la formación de las galaxias y de los agujeros negros supermasivos, volviendo a revolucionar nuestra comprensión del cosmos.

Los LRD son fuentes extremadamente compactas y tenues detectadas cuando el cosmos tenía apenas unos pocos cientos de millones de años.

Aunque inicialmente se percibían como simples puntos, su intenso brillo y color sugieren un motor central altamente energético.

Jorryt Matthee, astrofísico del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y pionero en el estudio de estos objetos, explica que la interpretación inicial apuntaba a agujeros negros en crecimiento rodeados de polvo.

Sin embargo, el consenso científico ha evolucionado. Actualmente, se cree que su característico color rojo no se debe a la presencia de polvo cósmico, sino a la absorción de luz por parte de densas nubes de gas de hidrógeno.

Hasta la fecha, se han identificado alrededor de 1.000 LRD, concentrados mayoritariamente en los primeros 1.000 millones de años del tiempo cósmico.

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Eslabón ‘perdido’ de los agujeros negros

Su distribución temporal los convierte en una pieza clave para entender el origen de los agujeros negros gigantescos que habitan en centros galácticos como el de la Vía Láctea.

Según Matthee, estos puntos rojos podrían representar la “fase bebé” o el eslabón perdido en el nacimiento de estas estructuras colosales, permitiendo a los astrónomos observar este proceso por primera vez en la historia de la ciencia.

Un hito fundamental en esta investigación ocurrió en 2023 durante el programa RUBIES, liderado por la astrónoma Anna de Graaff. Tras dedicar 60 horas de observación sistemática, el equipo identificó un objeto excepcional denominado “The Cliff” (RUBIES-UDS-154183).

El nombre proviene de una transición abrupta en su espectro, que pasa de un ultravioleta débil a un rojo intenso. De Graaff señala que este hallazgo permitió confirmar que estos objetos no son galaxias convencionales.

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¿Qué son las cuasiestrellas?

Esta estructura ha llevado a algunos investigadores a acuñar el término “estrellas de agujero negro”. Esta etiqueta, aunque pensada para llamar la atención, describe sistemas donde un agujero negro central ilumina su entorno gaseoso de forma similar a una estrella.

El concepto resuena con la teoría de las “cuasiestrellas”, propuesta en 2006 por Mitch Begelman, Marta Volonteri y Martin Rees. Estas serían estrellas masivas impulsadas no por fusión nuclear, sino por la energía de material cayendo hacia un agujero negro central.

Aunque Begelman admite que aún no hay una prueba irrefutable, sostiene que la evidencia actual es compatible con este modelo teórico.

A pesar de los avances, la incertidumbre persiste. De Graaff aclara que demostrar fehacientemente la existencia de un agujero negro en cada LRD es una tarea compleja, ya que la intuición científica se basa principalmente en su extraordinaria luminosidad.