Canciller boliviano afirma que medidas fronterizas de Chile no infringen el Tratado de 1904 / EVARISTO SA

El Gobierno de Bolivia aseguró que respeta la decisión de Chile de implementar medidas de seguridad en su frontera norte, en el marco del “Plan Escudo Fronterizo”, impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, señaló que se trata de una decisión soberana del Estado chileno y sostuvo que, si las autoridades consideran que estas acciones contribuyen a reforzar la seguridad, su país mantiene una postura de respeto.

Asimismo, descartó que la iniciativa vulnere el Tratado de 1904, al precisar que las medidas se están ejecutando dentro del territorio chileno. El acuerdo bilateral estableció los límites definitivos entre ambos países tras la Guerra del Pacífico.

En paralelo, Aramayo indicó que Bolivia mantiene un “diálogo abierto” con Chile y adelantó que ambas naciones están próximas a retomar una mesa de trabajo bilateral, con el objetivo de avanzar en temas previamente abordados.

El plan fronterizo chileno contempla la construcción de barreras físicas, como zanjas y muros, además de un mayor despliegue de seguridad para controlar el ingreso irregular. La iniciativa ha generado diversas reacciones en la región, incluyendo críticas de exautoridades bolivianas.

Pese a ello, desde La Paz recalcaron la importancia de mantener canales de diálogo y avanzar en una agenda común, sin dejar de lado los intereses históricos de ambos países.