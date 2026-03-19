;

Canciller boliviano afirma que medidas fronterizas de Chile no infringen el Tratado de 1904

Desde La Paz señalaron que las acciones buscan reforzar la seguridad.

Javiera Rivera

Canciller boliviano afirma que medidas fronterizas de Chile no infringen el Tratado de 1904

Canciller boliviano afirma que medidas fronterizas de Chile no infringen el Tratado de 1904 / EVARISTO SA

El Gobierno de Bolivia aseguró que respeta la decisión de Chile de implementar medidas de seguridad en su frontera norte, en el marco del “Plan Escudo Fronterizo”, impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, señaló que se trata de una decisión soberana del Estado chileno y sostuvo que, si las autoridades consideran que estas acciones contribuyen a reforzar la seguridad, su país mantiene una postura de respeto.

Asimismo, descartó que la iniciativa vulnere el Tratado de 1904, al precisar que las medidas se están ejecutando dentro del territorio chileno. El acuerdo bilateral estableció los límites definitivos entre ambos países tras la Guerra del Pacífico.

Revisa también

ADN

En paralelo, Aramayo indicó que Bolivia mantiene un “diálogo abierto” con Chile y adelantó que ambas naciones están próximas a retomar una mesa de trabajo bilateral, con el objetivo de avanzar en temas previamente abordados.

El plan fronterizo chileno contempla la construcción de barreras físicas, como zanjas y muros, además de un mayor despliegue de seguridad para controlar el ingreso irregular. La iniciativa ha generado diversas reacciones en la región, incluyendo críticas de exautoridades bolivianas.

Pese a ello, desde La Paz recalcaron la importancia de mantener canales de diálogo y avanzar en una agenda común, sin dejar de lado los intereses históricos de ambos países.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad