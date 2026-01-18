Ministra Aguilera responde a críticas por cirugía de su madre y descarta trato preferente

Santiago

La intervención de urgencia a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, abrió un flanco de cuestionamientos políticos luego de que parlamentarios de oposición criticaran la rapidez del procedimiento realizado en el Hospital del Salvador y solicitaran su salida del cargo.

El caso se originó el 23 de diciembre, cuando Lucía Sanhueza Vargas, de 87 años, ingresó al recinto asistencial tras sufrir una fractura de cadera producto de un accidente doméstico.

La paciente fue operada la misma noche de su ingreso, lo que generó comparaciones con cirugías programadas y abrió el debate público. Desde el hospital defendieron el actuar médico, señalando que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución”, descartando irregularidades en el proceso clínico.

En este contexto, la ministra se refirió por primera vez en profundidad al caso en una entrevista con The Clinic, donde afirmó que “hubo mucha confusión desde la primera nota” y recalcó que “la urgencia no se atiende por lista de espera, se atiende por la prioridad clínica de los casos”. En ese sentido, sostuvo que el episodio “fue complejo” debido a interpretaciones erróneas y acusaciones que calificó como graves.

Aguilera también abordó las versiones que vincularon la cirugía con el fallecimiento de otro paciente, señalando que “el atribuirnos la muerte de una persona… todavía lo encuentro increíble”. Frente a las denuncias sobre un eventual trato preferente, fue categórica al afirmar que “no se hizo ninguna gestión para que se acelerara la atención o se le diera un trato especial”, agregando que al momento de su llegada su madre “todavía estaba en la camilla… y siguió los conductos normales de atención”.

Finalmente, la ministra indicó que su madre “está mejor” y explicó que la cirugía fue menos invasiva de lo previsto, ya que “le pusieron un clavo endomedular”.

Además, aseguró sentirse respaldada por el Ejecutivo al señalar “sí, muy respaldada”, y precisó que, aunque existen indagatorias internas por la filtración de antecedentes médicos, “el servicio está investigando, pero yo no me voy a meter en eso”.