Un taco de más de 3 kilómetros: camión con autos se incendia tras accidente en Ruta 78 y genera alta congestión

Un accidente de tránsito seguido de un incendio afectó la mañana de este jueves a la Ruta 78 en dirección a Santiago, a la altura del kilómetro 18, en la comuna de Padre Hurtado.

Inicialmente reportado como fuego en un vehículo menor, con el paso de los minutos se confirmó que se trataba de un camión que transportaba automóviles, el cual terminó completamente envuelto en llamas junto a parte de su carga.

De acuerdo con la información preliminar entregada por Carabineros, el siniestro se habría originado luego de que el conductor del camión pinchara un neumático, lo que provocó la pérdida de control del vehículo y un posterior impacto contra las barreras de contención.

Esto habría generado un incendio inmediato debido a la afectación del estanque de combustible. Pese a la gravedad del hecho, el chofer logró salir por sus propios medios y resultó con lesiones leves, siendo atendido en el lugar por personal de emergencia.

ATENCIÓN (10:20). Restricción de pista en #Ruta78 hacia Santiago, altura del km 18, sector #PadreHurtado, próximo a Rinconada de #Maipú, debido a incendio de vehículo. Alta precaución pic.twitter.com/ToiLdMhguw — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 19, 2026

El fuego consumió por completo la máquina y un furgón que era trasladado en la rampla, mientras que otros dos vehículos pudieron ser rescatados con ayuda de terceros. Equipos de autopista y servicios de emergencia trabajaron en el control de la situación, lo que obligó a mantener solo una pista habilitada en el sector, generando una alta congestión vehicular que superó los 3 kilómetros.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y estar atentos a las condiciones de la ruta, mientras continúan las labores para despejar completamente la vía y normalizar el tránsito en uno de los principales accesos a la capital.