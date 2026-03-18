Universidad de Chile y Deportes La Serena debutan por la Copa de la Liga 2026 / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

El momento llegó. Este viernes, la Copa de la Liga 2026 debutará en el fútbol chileno en el Estadio Nacional, y con varios partidos interesantes, las miradas estarán puestas en lo que pasen en Ñuñoa, en lo que será el pitazo inicial del torneo.

Universidad de Chile y Deportes La Serena serán los encargados de darle vida al nuevo campeonato chileno, en un choque más bien parejo por lo que vienen haciendo ambos en la Liga de Primera.

Los azules recuperaron la memoria tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini, ganaron en el norte y treparon varias posiciones en la clasificación general, mientras que los ‘papayeros’ arrastran una importante racha de partidos sin perder y tienen un solo puntos menos que el ‘Romántico Viajero’.

La U vs. Deportes La Serena en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 20 de abril

EN VIVO | Universidad de Chile 2-2 Deportes La Serena | Estadio Monumental

Goles: 1-0; 19′ Fernando Gago (UCH) | 1-1; 29′ Felipe Chamorro (DLS) | 1-2; 41′ Felipe Chamorro (DLS) | 2-2; 53′ Eduardo Vargas (UCH)