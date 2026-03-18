Teorema y El Menor buscarán hacer historia en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 que se celebrará en Chile

Chile se prepara para vivir una nueva Final Internacional de Red Bull Batalla y las expectativas están por lo más alto, con los focos puestos en los representantes nacionales.

Teorema y El Menor serán los representantes chilenos entre los 16 mejores freestylers del mundo que buscarán quedarse con el título.

Hay que recordar que esta, la 18ª edición del evento, se celebrará en tierras chilenas por tercera vez en la historia, sumándole un factor especial de motivación a nuestros abanderados.

En caso de que uno de ellos se corone, sería la primera vez que un chileno pueda coronarse campeón, además, haciéndolo ante su gente.

Teorema, el técnico del Biobío

Mateo Cervera (Teorema), originario de Cañete, en la región del Biobío, cuenta con más de una década de trayectoria en el ambiente.

En esta ocasión, llegó a la definición internacional tras ganar la Nacional de Red Bull Batalla 2025 en el Gimnasio Municipal Ester Roa Rebolledo, donde se impuso ante Adesong.

Destaca por su alto nivel técnico, rimas complejas con anáforas y contenido reflexivo que incluye críticas sociales, haciéndolo uno de los eternos favoritos del público.

Con 27 años, su palmarés incluye los títulos nacionales de 2019 y 2025, además de ser votado como el mejor segundo lugar en 2024. Ha construido una sólida carrera internacional, consolidándose como una de las cartas fuertes de Chile.

El Menor, el heredero explosivo

Efraín Reeve (El Menor), oriundo de la región de Coquimbo, es considerado por muchos “el heredero al trono” del freestyle chileno.

Llegó a la escena cuanto tenía 13 años, improvisando en micros y participando en DEM Battles en el Parque Bustamante de Santiago.

de 23 años

Campeón nacional en 2024 al vencer a Teorema, debutó ese año en la Final Internacional en Madrid, donde ganó la batalla por el tercer lugar contra el argentino Exe.

Hoy, con 23 años, se caracteriza por su frontalidad, explosividad y métrica fluida, entre otras virtudes con la que espera responder a quienes lo ven como el nuevo máximo exponente.

La gran Final

La gran Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 se disputará el próximo sábado 11 de abril en un Movistar Arena repleto, ante 15 mil espectadores que ya agotaron todas las entradas.

Teorema y El Menor buscarán destronar a los actuales campeones españoles, Chuty y Gazir. Esta confrontación promete intensas batallas individuales en el escenario más grande del freestyle global, con Chile apostando por romper la hegemonía internacional.

Para revivir momentos clave, se pueden ver la definición del tercer y cuarto lugar de 2024 en Madrid AQUÍ y la Final Nacional 2025 AQUÍ.