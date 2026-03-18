Suecia avanza en un endurecimiento de su política penal tras aprobar una reforma que reduce la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años.

La medida obligó a modificar el sistema penitenciario, que ahora se prepara para recibir a niños y adolescentes en cárceles tradicionales.

Uno de los casos es el centro Anstalten Rosersberg, al norte de Estocolmo, donde se están realizando importantes cambios para habilitar espacios destinados a menores.

El recinto contará con una sección especial para 24 jóvenes, con celdas individuales, áreas educativas y patios adaptados. Según su director, será una experiencia inédita, ya que “quizás sea la primera vez que duerman fuera de casa”.

La reforma, impulsada por el gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, busca frenar el aumento de menores involucrados en delitos graves, muchos de ellos reclutados por redes criminales.

Centro penitenciario de Anstalten Rosersberg / JONATHAN NACKSTRAND Ampliar

El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, ha defendido la iniciativa, señalando que el país enfrenta una “situación de emergencia” en materia de seguridad.

Hasta ahora, los menores eran enviados a centros cerrados especializados, pero las autoridades sostienen que estos espacios se han convertido en focos de reclutamiento del crimen organizado.

El nuevo sistema contempla mayor supervisión: los jóvenes estarán siempre acompañados por guardias, deberán asistir a clases y permanecerán en sus celdas durante la noche.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas desde distintos sectores, incluyendo organizaciones de infancia, que advierten que podría tener el efecto contrario y aumentar la delincuencia juvenil.