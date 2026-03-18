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Rusia arremete contra documental ganador del Óscar y pide investigarlo por uso de imágenes de niños

La cinta narra las lecciones patrióticas a favor de la guerra introducidas en las escuelas rusas bajo el mandato del presidente Vladimir Putin.

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DW

Pablo Castillo

Russian teacher Pavel Talankin (2L) stands alongside US documentary filmmaker David Borenstein (L) as he accepts the award for Best Documentary Feature Film for &quot;Mr. Nobody Against Putin&quot; onstage during the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images)

Russian teacher Pavel Talankin (2L) stands alongside US documentary filmmaker David Borenstein (L) as he accepts the award for Best Documentary Feature Film for "Mr. Nobody Against Putin" onstage during the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images) / PATRICK T. FALLON

Rusia condenó el miércoles el documental ganador del Óscar “Mr. Nadie contra Putin”, alegando que incluía imágenes de niños filmados sin el consentimiento de sus padres. Esta fue la primera reacción oficial de Moscú ante el prestigioso premio.

Pavel Talankin, un videógrafo escolar ruso de 35 años, originario de un pequeño pueblo, ganó el Óscar junto con el cineasta estadounidense David Borenstein por el documental.

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La cinta narra las lecciones patrióticas a favor de la guerra introducidas en las escuelas rusas bajo el mandato del presidente Vladimir Putin en medio de la ofensiva rusa en Ucrania.

Talankin, quien huyó de Rusia con las grabaciones clandestinas y ahora se opone abiertamente a la guerra en Ucrania, recibió instrucciones de la administración escolar para filmar las lecciones de propaganda, decidiendo finalmente colaborar en secreto con el director estadounidense.

El Consejo de Derechos Humanos de Rusia, un organismo gubernamental, declaró que “se utilizaron imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres” en el documental.

Rusia pide investigación

El Consejo añadió que las grabaciones estaban destinadas a ser un “registro interno de las actividades escolares con fines educativos”, pero que posteriormente se utilizaron con fines comerciales. El consejo declaró haber solicitado a la Academia que otorga los premios Óscar y a la UNESCO, la agencia cultural de la ONU, que inicien una investigación.

El Kremlin no se ha pronunciado sobre el contenido de la película. Los medios estatales ignoraron en gran medida el premio. El documental ha generado controversia incluso entre rusos anti-Kremlin, y algunos argumentan que se filmó a niños sin el consentimiento de sus padres. Talankin huyó de Rusia en 2024, dejando atrás a su madre y hermanos.

Desde que envió tropas contra la vecina Ucrania hace cuatro años, el Kremlin ha reprimido la oposición a la guerra. Las autoridades han impulsado numerosas actividades patrióticas en todo el país, especialmente en escuelas y universidades, en lo que los críticos consideran una movilización y militarización de la sociedad para apoyar la ofensiva.

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