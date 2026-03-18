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Ministerio de las Culturas oficializa nuevos nombramientos en GAM, Teatro Municipal y Centro Cultural La Moneda

La cartera informó cambios en cargos directivos de tres instituciones colaboradoras.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / MAURICIO MENDEZ/AGENCIAUNO

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó una nueva serie de nombramientos en cargos directivos de tres instituciones colaboradoras del sector cultural.

La decisión fue adoptada por el ministro Francisco Undurraga, quien designó a nuevas autoridades para encabezar espacios clave como el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Teatro Municipal de Santiago y el Centro Cultural Palacio La Moneda.

Según detalló la cartera, los nombramientos recayeron en personas con trayectoria reconocida en el ámbito artístico y cultural. En el documento se precisa que fueron asignadas figuras con “reconocida trayectoria en el sector artístico cultural”, subrayando que la determinación apunta a reforzar la conducción de entidades relevantes dentro del ecosistema institucional ligado a la cultura en Chile.

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Quiénes son las nuevas autoridades designadas por el ministerio

Entre las definiciones informadas, el abogado Jorge González Granic fue nombrado presidente del directorio de GAM. El ministerio destacó además que actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia y vicepresidente del directorio del Teatro Municipal de Santiago, lo que refuerza su vínculo previo con la gestión cultural.

En paralelo, la historiadora Lucía Santa Cruz, integrante de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, asumirá funciones en el Teatro Municipal de Santiago. A su vez, la ingeniera comercial Drina Rendic, presidenta del capítulo chileno del Museo Nacional de la Mujer en las Artes, fue designada como presidenta del directorio del Centro Cultural Palacio La Moneda.

El propio comunicado remarca que “la decisión fue tomada por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga”, instalando así el carácter institucional de una movida que reordena parte de la conducción de organismos culturales con alta visibilidad pública.

Con estos cambios, el ministerio abre una nueva etapa en la administración de instituciones colaboradoras que cumplen un rol central en la programación, difusión y desarrollo del quehacer artístico nacional.

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