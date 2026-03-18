“Me dijo que no podía denunciar porque...”: el dramático relato de tío de mujer asesinada en Paine
La víctima había denunciado agresiones anteriores contra su pareja, quien se encuentra prófugo, mientras la Fiscalía confirmó que ambos tenían un hijo en común y que el caso fue tipificado como femicidio íntimo.
Durante la madrugada de este miércoles, se descubrió un femicidio en la comuna de Paine, donde una mujer de 25 años fue asesinada en plena vía pública por su pareja, quien actualmente se encuentra prófugo.
El hecho ocurrió en calle Galvarino, en la zona sur de la Región Metropolitana, donde la víctima fue atacada violentamente por el imputado, quien posteriormente huyó del lugar.
De acuerdo con antecedentes recabados por Radio ADN, el sujeto mantenía una relación con la joven, aunque no convivían. Él se encontraba en situación de calle, mientras que la víctima residía junto a su familia.
Revisa también:
Un tío de la mujer relató que existían antecedentes previos de violencia y denuncias. “Una pareja que ella tenía, un delincuente que le quitó la vida. No sabemos cómo todavía, pero creo que fue con un arma blanca”, señaló.
En la misma línea, agregó que el entorno familiar conocía la situación de riesgo de la víctima. “Eran pareja, pero no vivían juntos. Él estaba en situación de calle. Mi sobrina vivía con nosotros. Yo nunca le permití entrar a la casa porque sabía que era delincuente”, indicó.
“En una ocasión la golpeó brutalmente. Tengo fotos de eso. Yo hice una denuncia en la PDI, pero no me tomaron en cuenta porque dijeron que la denuncia la tenía que hacer ella. Ella no denunció, porque le tenía miedo. Él la tenía amenazada. La golpeaba constantemente. Una vez le dejó la cara irreconocible”, añadió.
Según el testimonio, incluso días antes del crimen se habían registrado nuevas agresiones. “Antes de ayer le había pegado con una piedra en la cabeza. Yo le pedí que denunciara, pero me dijo que no podía porque si no le iba a pasar algo”, relató, en referencia a las amenazas que también incluían posibles daños a la familia.
Uno de los elementos clave en la investigación es la existencia de un testigo presencial, quien habría observado el ataque e identificado al agresor, lo que permitió avanzar en su individualización.
En el lugar trabajó el fiscal Patricio Rosas, quien confirmó que entre ambos existía una relación sentimental y un hijo en común de dos años, por lo que el caso fue tipificado como femicidio íntimo.
Además, se informó que el imputado mantenía al menos cuatro denuncias previas, antecedente que será considerado en el desarrollo de la causa.
Por ahora, el sujeto se mantiene prófugo, aunque ya fue identificado y es intensamente buscado por las policías, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente la dinámica del crimen.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.