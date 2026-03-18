Gobierno anuncia primera querella de oficio por femicidio en Paine en el marco de la Ley Integral

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, anunció este miércoles que el Estado presentará la primera querella de oficio en el contexto de la implementación de la Ley Integral, tomando como base el femicidio registrado en Paine, caso que ha generado conmoción durante las últimas horas en la Región Metropolitana.

El anuncio marca un hito en la aplicación práctica de esta normativa, al abrir la puerta a una intervención directa del Estado en causas de violencia extrema contra las mujeres.

Según el texto fuente, la secretaria de Estado confirmó que durante la jornada se reunieron antecedentes para activar esta acción judicial, en coordinación con otros organismos públicos. La medida se conoce en paralelo a la investigación por el crimen de una mujer de 25 años en Paine, caso que derivó en la detención de su pareja y que ha sido abordado públicamente como un nuevo episodio de violencia femicida.

La acción del Estado busca marcar un precedente en casos de violencia extrema

En sus declaraciones, Judith Marín subrayó el carácter inédito de la medida y remarcó que la ofensiva judicial no será aislada. En esa línea, afirmó: “Durante esta jornada hemos estado recopilando los antecedentes para poder anunciar la primera querella en el marco de la implementación de la Ley Integral”, instalando así el caso de Paine como el primer expediente en que el Estado activa esta nueva herramienta.

La ministra también enfatizó la coordinación interinstitucional detrás del anuncio. Según señaló, “vamos a trabajar de manera coordinada y activa con todos los organismos necesarios, especialmente con el Ministerio de Seguridad”, dejando en claro que la estrategia contempla una respuesta articulada entre distintas reparticiones para perseguir este tipo de delitos.

Junto con eso, la autoridad endureció el tono frente al agresor y frente a quienes ejerzan violencia contra las mujeres. “Buscamos también justicia y perseguiremos a todos aquellos que violenten a nuestras mujeres. Esperamos que caiga todo el peso de la ley en el agresor”, sostuvo, reforzando el mensaje político y judicial detrás de la querella.

Con este anuncio, el caso de Paine no solo avanza en el plano penal, sino que además se convierte en la primera prueba concreta de una facultad que busca fortalecer la respuesta del Estado ante los femicidios y la violencia de género.