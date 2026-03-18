“Esto es darse un gustito”: exministro Marcelo Mena cuestiona retiro de decretos ambientales impulsado por el Gobierno de Kast

Durante este miércoles, el exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena conversó con ADN Hoy y abordó el retiro de 43 decretos ambientales ingresados por el gobierno de Gabriel Boric a la Contraloría, además de analizar si esta medida responde a una práctica habitual en los cambios de administración.

“Estaba haciendo memoria de los últimos traspasos. Me tocó participar en dos de ellos y también ver lo que ocurrió en el cambio entre el gobierno de Piñera y el de Boric. En general, estas revisiones han sido más acotadas. No se habían retirado todos los decretos, y eso genera cierta incertidumbre”, afirmó

En esa línea, planteó que “esto ocurre en un contexto particular, donde se instala un debate más político —como el de los “tres arbolitos” versus los 100 mil empleos— que tensiona la discusión ambiental. Entonces, no existe hoy una base de confianza suficiente para que el mundo ambiental entienda esto como una revisión general con buena voluntad”.

“Y hay otro punto: estos 43 decretos abarcan una diversidad enorme de temas —conservación de especies, parques nacionales, parques marinos, normas ambientales—, por lo tanto, distintos actores se ven inquietos”, sostuvo

No obstante, reconoció que “si hubiese habido una selección de los temas más polémicos, dejando avanzar el resto, sería más preocupante. Pero revisar todo está dentro de las facultades del gobierno entrante”.

“Está dentro de su derecho, porque en la práctica buscan revisar en qué estado están los trámites y eventualmente qué hacer con ellos. Esto ha ocurrido muchas veces. Incluso, hay decretos que continúan su tramitación años después de un cambio de gobierno”, agregó

Respecto a los tiempos de tramitación en Contraloría, el exministro indicó que “hay plazos legales, pero también una dinámica en la que los decretos pueden ser observados, retirados, modificados y reingresados, lo que reinicia los plazos. Esto no es exclusivo de esta Contraloría. Ha ocurrido antes. Además, el organismo tiene una carga importante de trabajo. Hay decretos que llevan tramitándose desde 2023, y por eso también es necesario fortalecer su capacidad”.

“Es usual”

Asimismo, abordó las críticas por el ingreso de decretos en los días previos al cambio de mando, señalando que es una práctica habitual. “Es usual. En mi caso, también dejé decretos firmados al final del periodo, por ejemplo, relacionados con la red de parques de la Patagonia. Hay procesos que requieren cambios legales o administrativos que toman tiempo. Algunas medidas no se podían hacer antes, por ejemplo, aquellas vinculadas al nuevo Servicio de Biodiversidad. Y sí, hay cosas que se ingresan a última hora, pero eso no invalida el cumplimiento de los plazos”, indicó

“Da lo mismo si el decreto entró hace tres años o la última semana: siempre estuvo sujeto a que el gobierno entrante decidiera continuar o no su tramitación”, complementó

En ese contexto, enfatizó que “lo importante es entender que la función del Estado no termina con un gobierno. Hay obligaciones legales, como los planes de descontaminación o las acciones frente al cambio climático, que deben cumplirse”.

“Yo mantengo lo que dije antes: ningún ministro tiene el “lujo de la motosierra”. Hay responsabilidades legales que no se pueden eludir. El actuar del Estado no puede ser arbitrario. No porque un gobierno considere que el cambio climático no es importante, ese problema deja de existir. Hay un marco legal que obliga”, señaló

Además, cuestionó la forma en que se comunicó la decisión. “Aquí hubo un error estratégico. Esto abre un flanco innecesario. Se habla a una base política específica, pero el resto del país sí valora la protección ambiental. Ayer, personas de distintos sectores —izquierda, derecha, jóvenes, mayores— estaban preocupadas. Esa incertidumbre se podría haber evitado con una mejor comunicación”, sostuvo

“Es darse un gustito”

Finalmente, al ser consultado sobre si la medida responde a una señal política, Mena planteó que podría haber un componente de ese tipo, más vinculado a lógica identitaria que a gestión

“Esto es darse un gustito. Cuando uno critica a un gobierno por decisiones como los indultos del estallido, la respuesta que espera la ciudadanía no es que el otro gobierno actúe de la misma forma, pero hacia el otro lado. En el fondo, seguir en esa lógica más identitaria no es lo que la gente está buscando”, dijo

“Hay medidas del gobierno que tienen buena aprobación, pero empiezan a abrirse flancos por decisiones que no eran necesarias. Pasó con la revisión de la gratuidad, con el debate sobre los indultos, con la ley de 40 horas. Entonces, en la práctica, son discusiones que desvían el foco. Porque lo que la ciudadanía espera no es que se reviertan avances, sino que se continúe con el trabajo”, añadió

“Revertir lo que ya se logró no es la prioridad. La prioridad es avanzar en los temas que se prometieron en campaña, y varios de los debates que estamos viendo hoy no apuntan a eso”, cerró