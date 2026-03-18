Dos oposiciones: Jaime Mulet explica ausencia de la FREVS tras cita de partidos en el PS

El diputado Jaime Mulet (FREVS) justificó la ausencia de su partido en la reunión de coordinación del bloque opositor realizada en la sede del Partido Socialista. A la cita asistieron los timoneles del PPD, Partido Liberal, Frente Amplio y el Partido Comunista, sin embargo, los Regionalistas Verdes optaron por no concurrir tras recibir una invitación que calificaron de “tardía”.

Según explicó el parlamentario, actualmente coexisten dos almas dentro de los sectores no oficialistas. Mulet defendió la existencia de una “oposición constructiva”, ejemplificando con el entendimiento alcanzado en la Cámara junto al PPD y la DC.

“Creemos que ese tono se iba a confundir si es que íbamos a una reunión que tampoco tenía agenda previa. Queremos ser una oposición constructiva. Necesitamos que el país vea un ambiente político más constructivo”, señaló Mulet.

Una década de “lógica equivocada”

El legislador realizó una fuerte autocrítica a la conducta política de los últimos 10 años, mencionando que las oposiciones cerradas a los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric no han sido beneficiosas para el país.

Fracasos constitucionales: Mulet recordó que el país ya vivió dos procesos constituyentes fallidos, uno cargado a la izquierda y otro a la derecha.

Mulet recordó que el país ya vivió dos procesos constituyentes fallidos, uno cargado a la izquierda y otro a la derecha. Crítica transversal: Mencionó la dureza de sectores de derecha contra Boric y cómo el propio Presidente Kast tuvo que “desdecirse de sus críticas duras al expresidente Piñera”.

Mencionó la dureza de sectores de derecha contra Boric y cómo el propio tuvo que “desdecirse de sus críticas duras al expresidente Piñera”. Urgencias país: El diputado enfatizó que un tono constructivo es la mejor vía para enfrentar problemas graves, como el alza del petróleo.

Para la FREVS, asistir a la reunión encabezada por el PS habría enviado una “señal equívoca” a la ciudadanía, en un momento donde consideran clave diferenciarse de la lógica de bloque opositor tradicional y apostar por acuerdos transversales.