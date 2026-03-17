“Soy inocente”: Nicolás Zepeda rechaza acusaciones por caso Narumi en el inicio del tercer juicio en su contra

Este martes comenzó en Francia el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado por la desaparición y presunto asesinato de su expareja, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, ocurrido en diciembre de 2016 en Besanzón.

El nuevo proceso se desarrolla en Lyon y se extenderá durante dos semanas, en una causa que vuelve a abrirse luego de que la justicia francesa anulara en 2025 la condena de apelación por un problema de procedimiento, sin invalidar el fondo de la acusación.

Al inicio de la audiencia, Zepeda reiteró su postura y negó cualquier responsabilidad en el caso. “Soy inocente. No maté a Narumi. Lucho por demostrar que es así”, declaró ante el tribunal, según reportó la prensa francesa. La causa vuelve a instalar alta expectación, no solo por la gravedad del caso, sino porque el cuerpo de Kurosaki nunca ha sido encontrado.

El tribunal volverá a revisar una causa que ya terminó en dos condenas previas

El nuevo juicio llega después de dos veredictos condenatorios. En abril de 2022, Nicolás Zepeda fue sentenciado a 28 años de cárcel, castigo que fue ratificado en diciembre de 2023 por un tribunal de apelación.

Sin embargo, en febrero de 2025, la Corte de Casación francesa anuló ese fallo por una irregularidad procesal ligada al tratamiento de una objeción de la defensa, lo que abrió paso a este tercer proceso.

Según el reporte de Le Monde, la Fiscalía vuelve a apoyarse en un volumen importante de antecedentes reunidos durante la investigación, entre ellos registros de vigilancia, geolocalización y movimientos previos de Zepeda en Besanzón. El mismo medio recordó que la acusación sostiene que el chileno acosó de forma insistente a su expareja antes de su desaparición y que incluso habría intentado hacerse pasar por ella en internet después de los hechos.

El tribunal deberá pronunciarse nuevamente antes del 26 de marzo sobre si Zepeda estuvo detrás de la desaparición de la joven japonesa de 21 años. El caso, por su prolongación y complejidad, sigue siendo uno de los procesos criminales más impactantes que han involucrado a un ciudadano chileno en Europa en la última década.