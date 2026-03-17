La irreverente comedia Ted regresa con su segunda temporada en Latinoamérica el próximo 6 de marzo a través de Universal+, con ocho nuevos episodios ambientados nuevamente en la década de los noventa.

En conversación con ADN.cl, el actor Scott Grimes, quien interpreta a Matty Bennett, reflexionó sobre el retorno a este universo televisivo y el desafío de continuar una historia que nació como una exitosa saga cinematográfica creada por Seth MacFarlane.

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“Rara vez tienes la oportunidad de hacer una serie exitosa y volver a hacerla otra vez”, comentó Grimes sobre el regreso. El actor aseguró que trabajar en el proyecto ha sido especialmente gratificante por el equipo detrás de cámaras. “Si pudiera hacer un solo trabajo para siempre, sería Ted, no solo por el personaje, sino por la gente con la que trabajo. El elenco y el equipo son increíbles, es como una gran familia”, afirmó.

En esta nueva temporada, la historia ambientada en 1994 vuelve a seguir la vida del adolescente John Bennett y su irreverente oso de peluche parlante, Ted. Sin embargo, los nuevos capítulos incorporan conflictos más complejos que obligan a los personajes a evolucionar.

“Este año aparecen temas más grandes, como un episodio sobre un infarto o el aborto. Era necesario que Matty pasara por situaciones que lo hicieran crecer”, explicó el actor.

Para Grimes, el gran desafío de la serie es mantener el equilibrio entre el humor provocador y los temas sensibles. “La línea difícil es cómo hablar de cosas como la muerte o el aborto y seguir siendo gracioso. No tengo la fórmula, pero el guion es increíble y eso lo hace posible”, señaló.

El actor también destacó el contexto noventero de la serie como una de las claves de su conexión con el público. “La serie mira hacia el pasado y nos permite reírnos de cómo éramos antes. Creo que hoy la gente también busca eso: una forma de volver a reír”, dijo.

Finalmente, Grimes adelantó que, más allá del humor, el corazón de la temporada está en los vínculos familiares. “Es fácil quedarse solo con las bromas, pero no hay que perder de vista que esta es una familia que se quiere, con defectos como cualquier otra”, concluyó.