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Muere actriz de Grey’s Anatomy y Guardianes de la Bahía, Kiki Shepard, a los 74 años

Antes de alcanzar notoriedad en televisión, Shepard tuvo una formación en artes escénicas. Integró el elenco de diversas producciones de Broadway.

Pablo Castillo

Muere actriz de Grey’s Anatomy y Guardianes de la Bahía, Kiki Shepard, a los 74 años

La presentadora y actriz estadounidense Kiki Shepard falleció el pasado lunes a los 74 años producto de un infarto, según confirmó su representante.

Reconocida por su presencia en el histórico programa Showtime at the Apollo, Shepard se mantuvo durante más de una década como una de sus figuras centrales.

Entre 1987 y 2002 fue coanfitriona del espacio, grabado en el emblemático Apollo Theater, donde presentó a artistas consagrados y talentos emergentes en uno de los escenarios más influyentes de la música afroamericana. Su estilo la llevó a ser apodada la “reina de la moda del Apollo”.

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Además de su rol en televisión, desarrolló una extensa carrera actoral con participaciones en distintas series. Tuvo apariciones en producciones como Baywatch, donde interpretó a Sophie Jones, y Grey’s Anatomy, en la que dio vida a Erika Desai. También sumó créditos en títulos como A Different World, NYPD Blue y Family Law, entre otros.

Antes de alcanzar notoriedad en televisión, Shepard tuvo una formación en artes escénicas. Integró el elenco de diversas producciones de Broadway durante finales de los años 70 y comienzos de los 80.

Nacida en julio de 1951 en Texas, estudió en la Howard University, donde también formó parte de una compañía de danza. Su camino artístico incluyó presentaciones en festivales teatrales de Nueva York, dando inicio a una trayectoria que se extendió por más de cuatro décadas.

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