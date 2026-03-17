Poduje pide “autocrítica” a la oposición por reconstrucción tras incendios: “Tienen en mente lo que hicieron en Viña”

Con megáfono en mano y en medio de los cerros arrasados por el fuego, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó hasta Penco para reunirse con familias afectadas por los incendios forestales de enero. En terreno, la autoridad anunció la instalación de cinco bases del SERVIU en distintos puntos de las zonas siniestradas, con el objetivo de acelerar el proceso de reconstrucción y acompañar directamente a los vecinos.

Además, confirmó que visitará la región cada 15 días, en una señal de seguimiento a una de las emergencias habitacionales más complejas de los últimos años en la zona. Solo en Penco, más de 4 mil viviendas resultaron destruidas, por lo que el plan contempla la construcción desde cero de nuevas poblaciones, mientras que, en paralelo, se entregarán subsidios de arriendo a las familias de los cerros.

El proyecto de reconstrucción, que alcanza los $400 mil millones de pesos, comenzará en la región de Ñuble, luego avanzará en Concepción y continuará en sectores como Lirquén y Tomé. Sin embargo, persiste una interrogante clave, ya que su ejecución depende de la aprobación en el Congreso del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios.

Más detalles los entregó el ministro de Vivienda, Iván Poduje. “¿Ambicioso? No. nuestro plan implica reponer las 4.176 viviendas que se destruyeron, construirlas mejor que como estaban. No sé cuál es la ambición de eso. Eso es lo que corresponde hacer”, señaló.

“Claro, a lo mejor ellos (la oposición) tienen en mente lo que hicieron en Viña del Mar cuando eran gobierno. Entonces, al lado de eso, claro, cualquier cosa ambiciosa. Hasta parar una mediagua porque no fueron capaces de hacerlo. Entonces yo le pediría a la oposición que tuviera un poquito más de autocrítica con el desastre que generaron en Viña del Mar”, agregó.

En esa línea, expresó que “respecto al tema del costo, el plan cuesta $400.000 millones y ese plan se va a ser financiado con la ley Fondo de Emergencia Transitorio (FET-Incendios), que esperamos que el Parlamento apruebe lo antes posible para contar con esos recursos”.

En terreno, las reacciones son diversas. Mientras algunos vecinos valoran la presencia de las autoridades y los anuncios concretos, otros manifiestan dudas frente a los tiempos y la real ejecución del plan. Coinciden, eso sí, en una demanda transversal, que el proceso avance con rapidez y que se asuman responsabilidades, especialmente por parte de las empresas forestales en la limpieza de residuos vegetales.

Así lo comentó a Radio ADN, Javier Morales, vecino de Lirquén. “Ellos vienen solamente a ofrecer cosas, pero no están realmente involucrados con nosotros. Entonces hay muchas cosas que nos tienen en incertidumbre. Hay mucha gente que está contenta, que está feliz porque votaron por estas personas. Independiente de que se vote o no por ellos, a las autoridades hay que dejarlas trabajar”, expresó.

“Pero a mí no me da buena espina en cómo se refiere el señor ministro al ingreso de árboles a las ciudades, cuando evidentemente aquí hay cuestiones de plantaciones. Acá es la empresa la que tiene estas políticas. El Estado no ha regulado. Si el Estado va a disminuir, menos para regular estas cosas. Entonces hay más incertidumbre que certezas”, complementó.

En paralelo, desde el municipio de Penco solicitaron al Gobierno extender por un mes más el Estado de Catástrofe, medida que vence mañana. La petición apunta a resguardar a las familias que han optado por permanecer en los cerros y comenzar la reconstrucción de sus viviendas por cuenta propia.

“Hago un llamado al Presidente de la República, al ministro del Interior, a través del delegado, que es urgente que se pueda tener la ampliación del Estado de Catástrofe, por excepción por incendio, que vence el próximo 18 de marzo, y tiene que estar hasta el 18 de abril para que se genere toda la ayuda de emergencia”, dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.

“Recuerden que por los sitios electrónicos quedan dos cuotas y estamos en plena instalación de viviendas de emergencia. Por lo tanto hago un llamado al Ministerio del Interior para que se pueda promulgar y firmar el decreto de excepción constitucional producto de los incendios hasta el día 18 de abril del próximo mes”, aseveró.

Con anuncios sobre la mesa, plazos en evaluación y recursos aún en discusión, la reconstrucción en Penco avanza entre la urgencia de las familias y la presión por respuestas concretas, en una carrera donde el tiempo se transforma en el principal enemigo de quienes lo perdieron todo.