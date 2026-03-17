Participan más de 30 empresas: cuándo es la feria laboral para mujeres que organiza Santiago
La iniciativa apunta a reducir brechas laborales y fomentar la contratación femenina en el país.
Más de 30 compañías ya confirmaron su participación en la feria laboral “Avanza Mujer 2026”, organizada por Trabajando.com junto a la Municipalidad de Santiago, instancia que ofrecerá miles de empleos para mujeres.
El evento se realizará entre el 25 y 29 de marzo, y tendrá su jornada principal presencial el miércoles 25 en la cúpula del Parque O’Higgins, donde las postulantes podrán interactuar directamente con empresas de distintos rubros.
Entre las empresas confirmadas destacan grandes actores como Metro de Santiago, WOM, Banco de Chile, Cencosud y Concha y Toro, además de organizaciones de sectores como salud, hotelería, seguridad, retail y servicios.
Revisa también
Listado de empresas participantes:
- ABB
- APPLUS
- Arcos Dorados
- Ayres Security
- Blue Express
- Buses Hualpén
- Carl’s Jr.
- Casa Moneda
- Cencosud
- Conecta Mobility
- Fundación Miradas Compartidas
- G4S
- G&N Brands
- Green Parking
- Hotel Courtyard
- Hotel Marriott
- Hotel Plaza El Bosque
- Hotel Radisson
- Meltink Cook
- Metro
- Nuestros Parques
- Sodexo
- Validate Talent
- WOM
- Ferrostal
- Banco de Chile
- DFV Ingeniería
- Sigma
- Concha y Toro
- Clínica Dávila
- Empresas DBS
- Verisure
- Funeraria IM
Además de la instancia presencial, la feria contará con una plataforma online que estará disponible desde el 25 hasta el 29 de marzo, donde se publicarán miles de ofertas laborales adicionales para mujeres de todo el país.
Las empresas de todo Chile también pueden sumarse a esta iniciativa de forma gratuita. Para hacerlo deben:
- Completar el formulario de inscripción habilitado por la organización (AQUÍ).
- Postular hasta el viernes 20 de marzo.
- Contar con vacantes disponibles y políticas o interés en fomentar la contratación femenina.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.