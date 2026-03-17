Participan más de 30 empresas: cuándo es la feria laboral para mujeres que organiza Santiago

Más de 30 compañías ya confirmaron su participación en la feria laboral “Avanza Mujer 2026”, organizada por Trabajando.com junto a la Municipalidad de Santiago, instancia que ofrecerá miles de empleos para mujeres.

El evento se realizará entre el 25 y 29 de marzo, y tendrá su jornada principal presencial el miércoles 25 en la cúpula del Parque O’Higgins, donde las postulantes podrán interactuar directamente con empresas de distintos rubros.

Entre las empresas confirmadas destacan grandes actores como Metro de Santiago, WOM, Banco de Chile, Cencosud y Concha y Toro, además de organizaciones de sectores como salud, hotelería, seguridad, retail y servicios.

Listado de empresas participantes:

ABB

APPLUS

Arcos Dorados

Ayres Security

Blue Express

Buses Hualpén

Carl’s Jr.

Casa Moneda

Cencosud

Conecta Mobility

Fundación Miradas Compartidas

G4S

G&N Brands

Green Parking

Hotel Courtyard

Hotel Marriott

Hotel Plaza El Bosque

Hotel Radisson

Meltink Cook

Metro

Nuestros Parques

Sodexo

Validate Talent

WOM

Ferrostal

Banco de Chile

DFV Ingeniería

Sigma

Concha y Toro

Clínica Dávila

Empresas DBS

Verisure

Funeraria IM

Además de la instancia presencial, la feria contará con una plataforma online que estará disponible desde el 25 hasta el 29 de marzo, donde se publicarán miles de ofertas laborales adicionales para mujeres de todo el país.

Las empresas de todo Chile también pueden sumarse a esta iniciativa de forma gratuita. Para hacerlo deben: