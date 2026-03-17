Mosa explica el gran “pero” de los clubes a la separación de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile / Agencia Uno

Este martes se desarrolló la presentación de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP, donde pudo observarse por primera vez el trofeo que se otorgará.

“Es una muy buena instancia para mostrar otros jugadores, ver a quienes están pidiendo cancha. Es una instancia muy positiva”, valoró al respecto el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confiado en que Colo Colo pueda aprovechar este torneo.

“El plantel está capacitado, lo conformamos para pelear en todos los frentes. Es darle espacio a otros futbolistas cuando en el torneo local quizá no tienen mucho espacio”, recalcó.

Mosa y la ley de sociedades anónimas deportivas

El presidente del cuadro albo anticipó también el debate que tendrán en el Consejo de Presidentes de la ANFP luego que el Ministerio del Deporte anunciara la suma urgencia para este proyecto.

“Estamos de acuerdo con el corazón de la nueva ley, el saber quiénes son los beneficiarios finales de los clubes, el no a la multipropiedad y a los representantes en la propiedad de sus clubes”, recalcó Mosa, advirtiendo el gran problema que genera entre los clubes del fútbol chileno.

“Son temas administrativos que se pueden a llegar con el Ministerio del Deporte como en la comisión mixta del Senado. Hay una Federación que recibe flujos de la selección nacional y una ANFP que tiene puro gasto, pagar los árbitros, el VAR. Hay que buscar una fórmula para que las dos puedan convivir de cierta manera, haciéndose cargo cada una del rol que le corresponde”, apuntó el presidente de Blanco y Negro, quien se expresó con mesura en cuanto a si la separación ANFP-Federación de Fútbol pueda darse antes o después del cambio de directorio.

“Lo más importante es que se produzca la separación, que se produzca antes o después del cambio de directorio es algo que debemos conversar. Es algo a discutir. No tenemos una posición tomada, la estamos analizando”, cerró Aníbal Mosa.