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Latife Soto lanza devastador vaticinio que empañaría gobierno de José Antonio Kast: “Veo una crisis...”

“Traten de guardar platita”, recomendó la tarotista en el programa “La Hora de Jugar” de Mega.

Javier Méndez

Latife Soto lanza devastador vaticinio que empañaría gobierno de José Antonio Kast: “Veo una crisis...”

Esta semana, la tarotista Latife Soto estuvo invitada al programa La Hora de Jugar de Mega y aprovechó para “pronosticar” qué le esperaría a Chile durante este 2026.

La guía espiritual llevó sus clásicas cartas del tarot, lanzó unas cuantas y luego entregó un vaticinio que no fue totalmente positivo.

“Lati, ¿Cómo se viene la economía para nuestro país en este año 2026?”, quiso saber Tita Ureta.

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Según Soto, en principio existirían bastantes inversiones. “Va a haber mucha explotación de minerales en nuestro país y eso va a significar mejorar la economía”, planteó.

Eso sí, unos momentos después aseguró que el costo de la vida subirá de todas formas durante el gobierno de José Antonio Kast. “Rapidito, en uno o dos meses (...) traten de guardar platita”, adelantó.

“Yo veo mucho una crisis en octubre”, añadió. “¿Qué tipo de crisis?“, cuestionó Ureta. ”Es económica, bolsas de comercio y todas esas cosas“, definió Lati.

Las personas tenemos que ser austeras. Hay gente que gasta harto en hartas cosas que no son tan necesarias”, sumó la tarotista.

“El país tiene que protegerse en el área de salud. Que el gobierno trate de comprar ahora muchos remedios, muchas cosas, ya que después del mes seis se van a incrementar los valores”, concluyó.

Revisa las palabras de Latife Soto a continuación:

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