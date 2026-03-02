“Van a caer personas...”: Latife Soto lanza potente e inesperada predicción para este año en Chile

Tras varias semanas de pausa, el domingo por la noche regresaron las clásicas transmisiones de predicciones de Latife Soto y el periodista José Antonio Neme.

La guía espiritual sacó sus cartas durante un live de Instagram, pronosticando lo que podría pasar en Chile y el mundo a partir de marzo. Según ella, la Luna de Sangre de esta semana tendrá una influencia bastante significativa en el corto y mediano plazo.

“Vienen cosas muy fuertes, se viene tremendo”, dijo al principio. Según ella, hay indicios de futuras traiciones, muertes y hasta encarcelamientos.

Acorde a su visión, el eclipse provocará disturbios, golpes de estado en distintos países, muertes de jefes de estados y/o reyes. “Eso viene marcado para países del mundo y también para Chile”, detalló.

“Para el mes de marzo se esperan algún tipo de protestas, paros. Va a estar bien activos. Después de van a calmar y van a volver como en junio”, pronosticó para el territorio nacional. Cuando sacó la carta de “La Escoba”, indicó que es una señal de “restauración” para el pais.

Lo más potente de sus palabras llegó minutos después cuando sostuvo el diseño de “Los reptiles”. “Van a caer personas durante este año, mucha investigación que sale a la luz”, aseveró señalando encubrimiento políticos, lavado de activos e incluso pedofilia.

Por otro lado, partir de marzo debería mejorar la economía. “Parece que vienen inversiones. Va a mejorar el trabajo”, precisó en un guiño al nuevo gobierno de José Antonio Kast.