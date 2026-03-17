Latife Soto adelanta drástico cambio tras construcción de la zanja de Kast en el norte de Chile: “Se acabó...”

La tarotista Latife Soto analizó en La Hora de Jugar de Mega los primeros días de José Antonio Kast en la presidencia. En el espacio, la guía espiritual abordó una de las medidas clave del mandatario: la construcción de una zanja en la frontera norte de Chile.

El plan del Gobierno busca frenar el ingreso irregular mediante un sistema de 500 kilómetros en diversos sectores limítrofes. En una primera etapa, se proyecta ampliar la zanja de tres a 30 kilómetros en Arica, con un plazo de ejecución de 90 días.

La guía espiritual fue tajante. “Va a traer beneficios para el país (...) hay mucha gente que va a salir del país porque va a haber mucha fiscalización”, describió, advirtiendo que este escenario no se limitará solo al norte del territorio nacional.

“Se acabó la puerta giratoria”, afirmó frente a Joaquín Méndez y Tita Ureta. Luego, adelantó que existirían manifestaciones de grupos que considerarían la medida como un daño al derecho a migrar.

Soto fue enfática con la idea de que no serían pocos los extranjeros que sentirán las ganas de regresar a su país de origen. “Se van a abrir muchas puertas (en Venezuela) vamos a tener muchas noticias de arreglos positivos”, añadió.

La tarotista planteó que incluso se dispondrá de medios de transporte para trasladar a los migrantes hacia las vías oficiales de salida del país.

Respecto a los plazos, la tarotista sostuvo que solo después de un año y un mes se podrá realizar un balance positivo sobre la gestión del mandatario en esta materia.