;

Latife Soto adelanta drástico cambio tras construcción de la zanja de Kast en el norte de Chile: “Se acabó...”

La tarotista sacó sus cartas en Mega para evaluar la medida que busca frenar el ingreso irregular al país.

Javier Méndez

Latife Soto adelanta drástico cambio tras construcción de la zanja de Kast en el norte de Chile: “Se acabó...”

La tarotista Latife Soto analizó en La Hora de Jugar de Mega los primeros días de José Antonio Kast en la presidencia. En el espacio, la guía espiritual abordó una de las medidas clave del mandatario: la construcción de una zanja en la frontera norte de Chile.

El plan del Gobierno busca frenar el ingreso irregular mediante un sistema de 500 kilómetros en diversos sectores limítrofes. En una primera etapa, se proyecta ampliar la zanja de tres a 30 kilómetros en Arica, con un plazo de ejecución de 90 días.

La guía espiritual fue tajante. “Va a traer beneficios para el país (...) hay mucha gente que va a salir del país porque va a haber mucha fiscalización”, describió, advirtiendo que este escenario no se limitará solo al norte del territorio nacional.

Revisa también:

ADN

“Se acabó la puerta giratoria”, afirmó frente a Joaquín Méndez y Tita Ureta. Luego, adelantó que existirían manifestaciones de grupos que considerarían la medida como un daño al derecho a migrar.

Soto fue enfática con la idea de que no serían pocos los extranjeros que sentirán las ganas de regresar a su país de origen. “Se van a abrir muchas puertas (en Venezuela) vamos a tener muchas noticias de arreglos positivos”, añadió.

La tarotista planteó que incluso se dispondrá de medios de transporte para trasladar a los migrantes hacia las vías oficiales de salida del país.

Respecto a los plazos, la tarotista sostuvo que solo después de un año y un mes se podrá realizar un balance positivo sobre la gestión del mandatario en esta materia.

Revisa la predicción de Latife Soto a continuación:

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad