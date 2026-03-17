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Gobierno de Kast retira del Congreso proyecto de negociación ramal impulsado por Boric

La iniciativa, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric y orientada a fijar condiciones laborales mínimas por sector productivo, se encontraba en primer trámite legislativo.

Cristóbal Álvarez

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Durante este martes, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió retirar de tramitación en el Congreso el proyecto de negociación ramal que había sido ingresado a comienzos de enero por la administración del expresidente Gabriel Boric.

El proyecto buscaba establecer condiciones laborales y salariales mínimas por rama productiva, permitiendo negociaciones colectivas a nivel sectorial. Hasta ahora se encontraba en primer trámite legislativo y la Comisión de Trabajo de la Cámara ya había aprobado la idea de legislar.

Sin embargo, el avance de la iniciativa quedó detenido tras la decisión del Ejecutivo de retirar el proyecto desde el Congreso.

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La determinación fue comunicada mediante un oficio enviado al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI). En el documento, el mandatario informó que “en uso de mis facultades constitucionales, vengo a retirar el mensaje contenido en el oficio N°282-373, con fecha 09 de enero de 2026”.

La iniciativa había sido presentada por el gobierno anterior como parte de los acuerdos alcanzados con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En esa línea, el expresidente Boric había defendido la propuesta durante marzo, señalando que “dimos un primer paso con la negociación ramal y se está discutiendo hoy día en el Congreso y se va a seguir discutiendo durante los próximos cuatro años”.

El texto está firmado por el propio jefe de Estado y por los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Daniel Mas (Economía) y Tomás Rau (Trabajo).

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