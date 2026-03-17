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FIFA y YouTube anuncian acuerdo histórico por el Mundial 2026: así impactará en la transmisión del torneo

Desde FIFA entregaron detalles del contenido de la Copa del Mundo 2026 que se podrá ver en la plataforma de YouTube.

Daniel Ramírez

GETTY IMAGES

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Este martes, la FIFA y YouTube anunciaron un acuerdo histórico de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo convierte a YouTube en una “plataforma preferente” de la Copa del Mundo, con el objetivo de ampliar el alcance digital y atraer especialmente a audiencias más jóvenes

¿Qué contenido del Mundial 2026 se podrá ver en YouTube?

Una de las principales novedades es que, por primera vez en la historia, los medios con derechos de transmisión del Mundial 2026 podrán transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido a través de sus canales de YouTube.

Además, el acuerdo contempla la transmisión completa de algunos partidos seleccionados en la plataforma, dependiendo de la región.

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La iniciativa también incluye una amplia oferta de contenido digital: resúmenes extendidos, jugadas destacadas, imágenes detrás de escena y transmisiones especiales realizadas por creadores de contenido en YouTube.

Asimismo, la FIFA liberará contenido de su archivo digital en su canal oficial de YouTube, incluyendo partidos históricos completos y otros momentos icónicos en la historia del fútbol.

“Esta colaboración con YouTube refuerza nuestra ambición de maximizar el impacto del torneo en el panorama mediático en constante evolución, ofreciendo a los fans de todo el mundo un acceso fácil a una visión inmersiva del evento deportivo individual más grande de la historia”, señaló el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

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