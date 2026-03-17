Senado da luz verde y despacha a ley reforma que integra Gendarmería a Fuerzas de Orden y Seguridad Pública

El Senado despachó a ley la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tras ser aprobada por 41 votos a favor, 2 en contra y una abstención, en medio de una tramitación con discusión inmediata.

La norma establece que la institución dejará el Ministerio de Justicia y pasará a depender del Ministerio de Seguridad Pública, redefiniendo su rol y alineando su régimen con el de las policías.

Entre los principales efectos, se limita el derecho a asociación de sus funcionarios y se fijan nuevas reglas para su director nacional, incluyendo la inhabilidad para postular al Congreso.

“Excluidos del derecho de asociación”

Durante el debate, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el fin de las asociaciones gremiales, señalando que los funcionarios “por razones de seguridad de Estado, se encuentran constitucional e ilegalmente excluidos del derecho de asociación”.

Agregó que esto busca “asegurar neutralidad política, disciplina y sujeción estricta al poder civil democrático”.

En la discusión en particular, se rechazaron indicaciones que buscaban mantener asociaciones de funcionarios —con votaciones de 14-25 y 15-23— y se aprobó su disolución por 32 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Con ello, el proyecto quedó listo para su promulgación.