Chile, Argentina y Bolivia acuerdan crear fuerza de tarea conjunta contra el crimen transnacional
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, gestionó en Ecuador un convenio tripartito para combatir el narcotráfico, el contrabando y el robo de vehículos en las fronteras.
En un viaje estratégico a Ecuador, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, participó en el encuentro internacional del Programa EUROFRONT, iniciativa financiada por la Unión Europea para fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión fronteriza en América Latina.
Durante la jornada, se logró un hito clave: el inicio del trabajo para un convenio tripartito entre Chile, Argentina y Bolivia.
Fuerza de Tarea Conjunta
El acuerdo principal entre las tres naciones consiste en la creación de una fuerza de tarea conjunta diseñada para enfrentar delitos específicos que afectan las zonas limítrofes:
- Narcotráfico y Contrabando: El equipo operativo se enfocará en desarticular las redes de tráfico de drogas y mercancías ilegales.
- Robo de vehículos: Se buscará frenar el cruce de automóviles robados entre las fronteras de estos países.
- Tráfico de armas y personas: El convenio refuerza el combate al crimen transnacional y la movilidad humana irregular.
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Diplomacia y Cooperación Regional
La ministra Steinert sostuvo reuniones bilaterales con sus pares de la región, incluyendo a la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, y autoridades de Ecuador y Paraguay. Estos encuentros permitieron profundizar el intercambio de información crítica sobre el control fronterizo y el crimen organizado.
Expansión del Programa EUROFRONT
Durante el evento también se anunció la ampliación de EUROFRONT, orientado a consolidar la gobernanza fronteriza e incorporar progresivamente a países de Centroamérica.
- Estado actual: Estas medidas de seguridad aduanera y control ya se encuentran operativas en el Aeropuerto de Santiago y en diversos pasos fronterizos del norte de Chile.
- Objetivo: Garantizar flujos comerciales legítimos mientras se refuerza la efectividad en la detección de amenazas transnacionales.
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